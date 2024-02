È piume-mania! Piccole, grandi, a contrasto cromatico, tono su tono o persino abbinate con paillettes dello stesso colore. Le piume sono la tendenza moda della primavera 2024: ecco come indossarle secondo i migliori look street style

Un vezzo, un capriccio, nient’altro di più. Le piume sanno essere davvero tranchant quando si tratta di mettere insieme uno styling sofisticato e chic al tempo stesso. Parola di street style, che in vista della moda primavera-estate 2024 ci offre qualche spunto per indossarle nel modo migliore. Su camicie, gonne, pantaloni, giacche e chi più ne ha più ne metta. Pronta a fare incetta di ispirazione?

1. La gonna con piume e paillettes tono su tono

Ecco un look da cui puoi prendere ispirazione sia per il giorno sia per la sera. Questa gonna dalla silhouette leggermente a ruota ci colpisce per la sua bellezza: paillettes e piume rosa la impreziosiscono aggiungendo un accento glamour alla sua eleganza e raffinatezza. Come renderle onore? Lo street style ci suggerisce un abbinamento più che valido: sapientemente inserito al suo interno è un maglioncino nella nuance verde salvia. Puoi indossarlo finché le temperature primaverili non lasceranno spazio a giornate miti e calde, in cui vorrai senz’altro sostituirlo con una T-shirt o una maglia in cotone ma a maniche lunghe. E sotto? Sandali con tacco alto per essere chic, furlanine o ballerine per una meritata dose di bon ton anche nelle giornate che richiedono massima comodità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La camicia con le piume all-over

Parola d’ordine: piume! Se sei audace al punto da voler sperimentare questa tendenza moda nella sua versione all-over, sei nel posto giusto. Lo street style propone la camicia bianca in una veste nuova: completamente tempestata di piume tono su tono. Fondamentale è la coerenza cromatica, che conferisce sofisticatezza al risultato finale. Quanto al resto, noterai che questa maxi camicia è indossata a mo’ di mini abito: décolletées cut-out e occhiali da sole completano la mise con elevata nonchalance.

Foto Getty

3. Il vestito con l’orlo di piume

Solo un tocco, e niente di più! Ecco come le piume possono essere la conditio sine qua non per iniettare una buona dose di sensualità anche nei look più urban. Che sia aderentissimo o morbido e ampio, il vestito bianco con abbottonatura frontale è un’ottima soluzione per le mise della prossima primavera-estate 2024: a elevarlo in bellezza ci pensa l’orlo di piume cromaticamente en pendant. Per sigillare il look, tacchi stiletto: sandali o slingback, a te la scelta per slanciare la silhouette.

Foto Getty

4. Il capospalla tutto piume

Voglia di estrosità? Go big or go home, recita un famoso fashion mantra. Punta tutto sul volume e sull’abbinamento di due colori insieme. Per andare sul sicuro, il black & white sa essere audace ma senza sfociare nella troppa appariscenza: ce lo dimostra questo look street style in cui la giacca tempestata di piume bianche e nere scende in campo insieme a una camicia bianca e una cravatta nera. Dulcis un fundo, shorts cortissimi che potrai facilmente sostituire con pantaloni neri a sigaretta. E infine, mocassini col calzino. Voilà.

Foto Getty

5. I pantaloni a zampa

Belli, i pantaloni a zampa! Ancor di più se a caratterizzarli è un’applicazione di piume. Puoi indossarli in qualsiasi modo e – fidati – il risultato finale non cambia: sarai impeccabile. Con una camicia bianca dal colletto vittoriano, o una canottiera per un risultato un po’ più cool, o ancora con una maglia dolcevita o un top in crochet. La scelta sta a te. Un solo consiglio: onora la silhouette dei pantaloni a zampa indossando un tacco, anche basso. Purché i pantaloni non facciano effetto strascico sul pavimento.

Foto Launchmetrics/Spotlight