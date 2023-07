A l collo o annodato sulla nuca come piaceva a Jackie Kennedy? Monocromatico o a fantasia? Ecco 5 modi per indossare il foulard, quest'estate e in tutte le stagioni a venire

Un foulard annodato sotto i capelli, all’altezza della nuca e un paio di grandi occhiali da sole: era il 1962 e Jackie Kennedy in vacanza in costiera amalfitana in Italia stava consacrando un ritratto perfetto. Quella diva del jet-set per eccellenza. Di quel fascino anni Sessanta oggi ne resta un indelebile ricordo, merito anche di tutte le amanti di questo accessorio imprescindibile. Un vero must-have in città come in spiaggia, per aggiungere ai look estivi un accento straordinariamente chic. Saranno 5 look street style a mostrarci come indossare il foulard: prendi nota e non aspettare oltre, testati subito nello styling.

I capelli raccolti nel foulard

Monocromatico o stampato, l’importante è scegliere un foulard di dimensione maxi. Prima di copiare questo look, assicurati di aver raccolto bene i capelli in uno chignon da ballerina e di averli fissati con delle forcine. Sarà più semplice avvolgere il foulard di raso o seta intorno al capo. Consiglio di stile: lascia che un lembo di tessuto cada morbido oltre la nuca. Quanto a come abbinarlo, camicie di lino e abiti in morbido cotone si sposeranno a perfezione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sotto il colletto della camicia, imprescindibilmente chic

Minigonna e camicia, oppure pantaloni e camicia. Sì, ma cosa aggiungere per personalizzare il look? Lo street style strizza l’occhiolino al foulard leopardato che, oltre a rendere la fantasia animalier protagonista della mise, può essere sapientemente inserito sotto il colletto. Non annodarlo troppo stretto, lascia che cada morbido così da creare un risultato finale sofisticato con nonchalance.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il foulard portato al collo, coloratissimo

Anche il look più minimalista e basic può giovare di un foulard annodato al collo. Specialmente se giochi con i colori! Questo scatto street style è la massima esemplificazione della lezione di stile in questione: il vestito nero a tubino è sovrastato da un blazer color cammello, due nuance perfettamente a basso profilo. Detto fatto, è il foulard arancione con fantasia colorata ad aggiungere una sfumatura di carattere al look.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Annodato intorno alla coda di cavallo

Se non hai ancora familiarizzato del tutto con l’effetto scenico che il foulard inevitabilmente crea, questa è la soluzione. Annoda il foulard intorno alla coda di cavallo, sostituendolo oppure sovrapponendolo all’elastico. È lo styling trick perfetto per chi ama portare i capelli raccolti o semiraccolti, specialmente quando fa particolarmente caldo. Non dimenticare gli accessori! Orecchini e occhiali da sole renderanno il tutto ancor più chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Da vera diva del jet-set

Ed ecco infine il look che avrebbe fatto battere il cuore persino a Jackie Kennedy. Puoi indossare il foulard in questo modo variando la posizione del nodo: sotto il mento o sotto la nuca, a te la decisione. Ciò che possiamo dirti però è che gli occhiali da sole sono una conditio sine qua non dell’effetto finale in stile diva del jet-set. Perfetto in barca, al mare e anche in città.

Foto Launchmetrics/Spotlight