Negli ultimi anni il dialogo tra moda e calcio si è fatto sempre più fitto. Non certo perché molti calciatori sono ossessionati dal look, o per i continui ingaggi come brand ambassador o presenze nelle prime file delle sfilate. La verità è che le maglie dei club sono uscite dagli stadi, passeggiano per strada addosso a ragazzi e ragazze che le elevano a capo modaiolo. E come tutte le tendenze che nascono dalla strada anche questa ha trovato un nome: soccercore. Per chi ha una fede calcistica, la scelta ricade sempre sulla squadra del cuore, ma per gli altri, vince l’estetica. Basta creare dei mix interessanti con un paio di jeans, sopra una minigonna e, perché no, sotto un blazer. E per la finale della Champions League arriva una maglia davvero speciale.

Champions League: arriva la maglia di Just Eat

Se c’è una maglia che ha stile da vendere è quella creata da Just Eat, sponsor della UEFA Champions League, in occasione della finalissima di Monaco. Nata in co-collaborazione con Abderrahmane Trabsini, Co-Founder e Head of Design di Daily Paper, e con Trophy by Gassan, il gioielliere più amato nel mondo del calcio, questa limited edition comprende tre maglie da calcio dal design unico e cinque ciondoli di diamanti raffiguranti gli ordini preferiti dai fan – dal sushi alla pizza – indossati dalla leggenda del calcio Edgar Davids.

«Quando ho disegnato le maglie, il mio obiettivo era catturare lo spirito delle divise da calcio rétro, celebri per i loro colori audaci e i pattern vivaci» racconta Abderr Trabsini. «Mi sono ispirato alle maglie leggendarie degli anni ’90, come quella iconica dell’Olanda del 1998, e alla ricca cultura calcistica di quell’epoca. Per collegare quest’estetica nostalgica al mondo moderno del food delivery, ho integrato elementi quotidiani del take-away come posate e tovaglioli, utilizzando i colori iconici di Just Eat per rappresentare la comodità e la gioia di un ottimo pasto consegnato a domicilio».

Dove acquistare le maglie della finale Champions League

I fan potranno acquistare la maglia realizzata in collaborazione con Trabsini su Cultkits.com ad un prezzo di £59,99 (€72,95). Chi si troverà a Monaco in occasione della finale ha due grandi opportunità: potrà acquistarla dal 30 maggio alle ore 12:00 presso il Countdown Club in Reichenbachstraße 22, dove si terranno diverse attività e giveaway prima della partita. Oppure potranno vincere uno degli esclusivi ciondoli in diamanti di Trophy by Gassan basterà ordinare un burger Lieferandomeister di Mario Gomez tramite l’app Lieferando tra il 26 maggio e il 1° giugno.

«Calcio e moda vanno di pari passo, quindi era importante che i ciondoli personalizzati riflettessero questo legame». ha raccontato Dustin Huisman di Trophy by Gassan «Ci siamo ispirati ai gioielli vistosi e abbondantemente decorati, indossati dalle icone calcistiche degli anni ’90, fondendo uno stile audace con un tocco di nostalgia. Per aggiungere un tocco gourmet a questa collezione di alta gamma, ogni ciondolo personalizzato raffigura uno degli ordini più amati di Just Eat, combinando il lusso di diamanti, zaffiri, smalti e altri materiali preziosi con il piacere quotidiano del comfort food».

