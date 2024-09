Lo street style ha parlato: la gonna leopardata è la tendenza moda autunno 2024 a cui non potremo sottrarci. Complice la fantasia animalier, al suo fascino irresistibile è impossibile rinunciare. Non resta dunque che scoprire come indossarla, avendo cura di scegliere un taglio sartoriale – mini, midi o lunga – che rispecchi le nostre esigenze. Le it-girls hanno già cominciato: si spazia dai look più cool a quelli bon ton e chic. Perché, sì, la gonna leopardata sa essere anche molto chic!

1. La gonna leopardata con spacco con la giacca di pelle

Il transition style di settembre e ottobre ce lo consentirà, almeno finché le temperature saranno miti: la gonna leopardata con spacco si indossa (ancora) rigorosamente senza collant. Ma come valorizzarla? Un semplice look urban chiamerebbe in causa le sneakers nere col calzino. Per elevare la coolness al massimo, lo street style delle it-girls ci esorta invece a sperimentare questa gonna must-have con gli stivali texani in palette. Sceglili dunque neri o marroni, e completa la tua mise con una giacca di pelle maxi e dalla vestibilità leggermente oversize.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La minigonna leopardata con la felpa nera (è cool)

La tendenza animalier viene qui elevata al quadrato. In questo look street style da cui prendere ispirazione troverai la minigonna leopardata portata con un capospalla perfettamente en pendant. Un’idea da non trascurare, anzi da considerare assolutamente qualora volessi generare un autentico effetto WOW nello sguardo esterno. Ti invitiamo però a focalizzarti su un altro abbinamento chiave: la felpa nera sulla miniskirt preannuncia coolness infinita. Le scarpe perfette per portare a termine lo styling? Le stringate in chiave preppy e con suole in gomma.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La gonna leopardata con blazer e cintura sottile in vita

È la it-girls francese Jeanne Damas a portarci alla scoperta di questo styling. Nota bene: che si tratti di una gonna abbinata a una camicia oppure di un vestito scamiciato, il risultato non cambia. La tecnica per ottenere questo risultato resta la stessa. La gonna animalier al ginocchio ha una vestibilità leggermente scampanata: è quella perfetta per essere abbinata a un blazer con spalle leggermente boxy. Importante in questa mise è l’uso strategico della cintura, sottile e tempestata di piccole borchie. Dulcis in fundo, décolletées a punta oppure slingback. Très chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Con crop top in maglia e stivali cuissardes

Se la sensualità è il tuo fine ultimo, questo look fa per te. Protagonista assoluta è la minigonna leopardata, che conferma ancora una volta la tendenza animalier della moda autunno 2024. Come è stata abbinata? La troviamo impeccabilmente contestualizzata in uno styling con crop top in maglia, la cui fantasia geometrica rispetta la palette cromatica della gonna. Sì anche agli stivali cuissardes di colore nero: slanciano la figura ed enfatizzano la silhouette femminile. PS. Quando il clima non consentirà più di sfoggiare questo look a gambe nude, introdurremo i collant.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Con giacca doppiopetto in tweed per essere chic

E per guidarti ancora di più verso i look autunnali, abbiamo selezionato questa mise (a sinistra in foto) della it-girl Tamu Mcpherson. La gonna leopardata non manca, veste dritta e arriva al ginocchio. Un taglio passepartout, che è stato qui abbinato a una pratica giacca doppiopetto in tweed: scelta approvata, dal momento che il contrasto crea un mix di bon ton e sensualità. Sì anche agli stivali neri, da abbinare alla gonna animalier anche con l’arrivo dell’inverno.