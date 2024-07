I diamanti sono i migliori amici di una donna, ma le borse neppure scherzano. Alzi la mano chi è sempre alla ricerca dell’accessorio perfetto, abbinato in modo impeccabile e con estrema maestria. Se anche tu fai parte delle nostre, concorderai che i saldi estate 2024 sono da approcciare con lungimiranza: non c’è niente di più soddisfacente di un acquisto pensato per essere sfoggiato nel tempo. Le borse firmate in sconto che ti proponiamo in questa gallery sono state infatti pensate proprio per questo scopo.

Ai saldi estivi con furbizia: che borse scegliere?

Parola d’ordine: praticità. La borsa è un accessorio imprescindibile nei look femminili, motivo per cui non deve farci apparire assolutamente fuori dalla nostra comfort zone. È fondamentale indossarla sentendoci pienamente a nostro agio, che si tratti di una borsa a mano, a tracolla o a spalla. La borsa da scegliere ai saldi estate 2024, in tal senso, non può che essere della tipologia che tu sei solita indossare. Per essere certa al 100% del tuo acquisto, non sottovalutare poi la palette cromatica: se ritieni che optare per le nuance basic – bianco, nero, crema – sia la chiave per goderti al meglio la tua nuova borsa, procedi pure. Voglia di osare? Comincia proprio dalle tonalità più vibranti: le borse colorate possono davvero essere la soluzione capace di svoltare i look più semplici e minimali.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le borse da comprare in sconto

Firmate sì, ma comunque circoscritte a un budget imperativo. Sotto i €100, i €200 e i €350: sarai tu a definire l’investimento che vorrai affrontare. Noi, di sotto, ti proponiamo le borse firmate in sconto che non vorremmo assolutamente lasciarci scappare ai saldi estate 2024: come potrai notare, si spazia dalla classica tracolla alla bowling bag, dalle borse dalle silhouette hobo all’iconica Pasticcino Bag di Max Mara. Colori pop si fanno strada sulla maxi clutch di Missoni, dove le fantasie geometriche zig-zag ci spalancano le porte dell’archivio della maison. Vivace ma comunque elegantissima? Ti proponiamo la borsa a spalla di Gianni Chiarini, facile da portare e simbolo di italianità.

Borsa in pelle double grana, Gianni Chiarini (in sconto a €109)

Borsa a tracolla in pelle lavorata, Coccinelle (in sconto a €231)

Clutch in spugna di cotone zig zag, Missoni (in sconto a €150,50)

Borsa tote con stampa, MSGM, su Farfetch (in sconto a €90)



Zaino in pelle dalla grana stampata, Furla (in sconto a €297)

Borsa a spalla con pattina e bottone magnetico, Hogan (in sconto a €343)

Tote a secchiello, Ralph Lauren (in sconto a €215)

Clutch Pasticcino Bag, Max Mara (in sconto a €255)

Mini bowling bag, Pinko (in sconto a €252)

Borsa a mano con tracolla regolabile, Marella (in sconto a €83)