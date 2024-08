Che il trench sia il capospalla di tendenza questo autunno 2024 non c’è ombra di dubbio. Resta però da comprendere come valorizzarlo al meglio con gli accessori giusti. A cominciare proprio dalle borse: a spalla, a tracolla, a cintura, in versione shopper o maxi pouch. In questo prontuario di stile ti mostriamo come creare gli abbinamenti perfetti in 5 idee moda da non lasciarti scappare.

1. La borsa a tracolla da abbinare al trench cammello

I tuoi look sono votati alla praticità? Bene, sperimenta il trench cammello in abbinamento con la borsa a tracolla. Piccola o grande che sia, l’accessorio giusto non può che essere questo se il tuo scopo è affrontare la giornata in città a mani libere. Per completare la mise, prendi ispirazione dallo street style: sotto il capospalla must-have di stagione, spiccano qui pantaloni dritti a vita alta e camicia nera inserita all’interno. Infine, la conditio sine qua non dello stile cosmopolita dal gusto classico: il mocassino.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La borsa a spalla con catena da abbinare al trench

Cerchi una borsa a spalla da abbinare al tuo trench? Sceglila di un colore inaspettato per quanto comunque in palette. In questo look street style riscopriamo il delicato abbinamento con la nuance ocra, che non ci dispiace affatto. Protagonista è una borsa Jacquemus in pelle scamosciata e con catena: quest’ultima è il dettaglio urban che aggiunge grinta, carica e personalità allo styling di un capospalla classico come il trench cammello. Quanto all’ensemble in tutta la sua interezza, occhi puntati anche sugli stivali texani in denim: una chicca da effetto WOW.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il trench cammello con la borsa-cintura

Sì, mille volte sì, alla borsa-cintura in abbinamento con il trench. Le varianti per portarla in modo impeccabile sono due. La prima: trench sopra le spalle e borsa-cintura in vita, proprio sopra i pantaloni. La seconda: trench indossato e abbottonato, con borsa-cintura al di sopra. Qualsiasi opzione sceglierai, il look ti offrirà un risultato finale del tutto inaspettato. A fare da protagonista in foto è un accessorio logato Fendi (divino!), che ci offre ispirazione anche in fatto di colori: una borsa-cintura in palette con il trench è proprio ciò che ci vuole questo autunno.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Con la tote bag in tela

Passione shopper? La tote bag di tela è proprio la borsa da spalla che fa per te. Nello street style ne abbiamo avvistate di ogni tipologia e ogni griffe, come questa in foto che porta la firma di Dior. Ciò che ci piace delle shopper, comunque, è che non chiedono di essere protagoniste assolute del look. Anzi, puoi sfoggiarle insieme alla tua borsa preferita, per inserire all’interno ulteriori oggetti da portar dietro con te. Lo styling che ti proponiamo qui è basic ma davvero impeccabile: camicia nera, jeans e mocassini.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Con la maxi pouch tono su tono da portare a mano

Trench, variazione sul tema: e se alla versione color cammello preferissimo quella nella nuance verde oliva? Lo street style ha già approvato, e di conseguenza risposto alla nostra domanda. Consigli per lo styling, anche in questa circostanza, ce ne sono a volontà. La borsa perfetta per il look è infatti la maxi pouch, da sfoggiare tono su tono e da portare a mano. Non precluderti, ovviamente, la possibilità di creare un contrasto cromatico con una pouch bag declinata in un colore energico e vibrante come il rosso, il viola o l’arancione.

Foto Launchmetrics/Spotlight