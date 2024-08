Stagione che viene, stagione che va. È arrivato il momento di dare ufficialmente il benvenuto alle tendenze moda autunno-inverno 2024-2025, il cui excursus passa anche e soprattutto dallo styling del denim. Gonne, vestiti e camicie di jeans trovano espressione tra patchwork, effetto bleach, tagli sartoriali specifici. Riavvolgiamo il nastro delle sfilate delle precedenti fashion week e andiamo subito alla scoperta di 5 tendenze denim da conoscere.

1. Le gonne midi in denim, portate con gli stivali

Questa stagione, aspetta a metter via le gonne in denim che ti hanno tenuto compagnia durante l’estate. La moda autunno-inverno 2024-2025 ci chiama a sfoggiarle ancora, stavolta non più con sandali e ciabattine, bensì con stivali di pelle con o senza tacco. Parola di sfilate: la tendenza arriva dalle passerelle di Dries Van Noten e Chanel. Da notare anche gli styling proposti, che sono tutt’altro che complicati qualora volessi prendere ispirazione: in passerella da Dries Van Noten si gioca con la felpa grigia, da Chanel invece si sperimenta l’uso della giacca in montone.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dries Van Noten autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel autunno-inverno 2024-2025.

2. La giacche cropped in denim

Le maxi giacche di jeans avranno anche il loro fascino (indiscusso), ma la moda autunno-inverno 2024-2025 ci esorta a guardare i tagli cropped. In passerella da Dior, la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri propone il look total denim costruito proprio sullo styling della giacca cropped con la gonna midi a pieghe. Persiste (di nuovo, come già visto sopra) l’abbinamento della gonna di jeans con gli stivali di pelle. interessante però è anche il contrasto del denim con il nero, dato dal layering (o meglio, la stratificazione) sapiente della giacca con la maglia dolcevita. Spazio poi alla proposta firmata Miu Miu: Miuccia Prada porta in passerella una giacca cropped indossata con ombelico a vista, sotto una giacca in pelliccia sintetica.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Christian Dior autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2024-2025.

3. Il ritorno degli accessori di jeans

Nostalgia degli anni Duemila? Le tendenze moda Y2K possono celebrare finalmente il ritorno degli accessori in denim: sulle passerelle delle sfilate, le collezioni autunno-inverno 2024-2025 reintroducono il più umile dei tessuti attraverso lo styling di accessori mirati. Diesel sceglie la borsa a spalla, realizzata interamente in denim per conferire anche ai look più sofisticati un accento a metà strada tra coolness e grunge. Il denim, infatti, è sfilacciato, tagliato a vivo, e accostato a dettagli in catena metallica. In passerella da Prada, invece, l’inaspettato per eccellenza: ecco il berretto in denim trovare spazio sopra un tubino nero che fa dei fiocchi il proprio leitmotiv.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Diesel autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2024-2025.

4. Il denim effetto bleach

Bleach, dicasi anche: effetto scambiato. Una tipologia di denim che conferisce al tessuto un risultato simile al degradé e che consente di giocare con più tonalità, una più chiara e l’altra più scura. Le passerelle delle sfilate moda autunno-inverno 2024-2025 ne annunciano il ritorno definitivo (siamo certe che nel tuo guardaroba ci siano già jeans effetto bleach!), con tanto d’ispirazione necessaria per farne sfoggio. Da Brandon Maxwell vince l’abbinamento con il bianco e le scarpe rosse, mixando colori calmanti con tonalità energiche per un inaspettato color blocking. Marques’Almeida invece ci invita a considerare il total denim, dove il degradé dell’effetto bleach è protagonista al 100%.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Brandon Maxwell autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marques’Almeida autunno-inverno 2024-2025.

5. La tendenza patchwork

Con l’arrivo della moda autunno-inverno 2024-2025, il denim si prepara a incontrare la tendenza patchwork. Un taglia-e-cuci impeccabilmente realizzato, per unire insieme diverse tipologie e colorazioni di denim. Lo ritroviamo in passerella da Fendi, da cui emerge l’arte di indossare camicia e gonna di jeans (sempre con stivali di pelle!). Tolu Coker invece sembra ricreare l’effetto mosaico attraverso un semplice look: quelle in denim ricordano piccole tessere abilmente incastrate tra loro. Magica del patchwork!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi autunno-inverno 2024-2025.