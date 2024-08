Non solo vestiti: sulle passerelle delle sfilate moda autunno-inverno 2024-2025 abbiamo avvistato anche gli accessori più irresistibili. E sono esattamente quelli da cui prenderemo ispirazione per i nostri prossimi look. Piccole o grande, talvolta addirittura maxi: le borse più belle sono qui per restare.

1. Le borse a secchiello

Mini o maxi, rigidi o morbidi: la scelta finale sta a te, la certezza definitiva è però che la borsa a secchiello è sul podio delle tendenze accessori della moda autunno-inverno 2024-2025. Non dimenticare ovviamente la funzionalità della borsa, un fattore che dovrà sempre essere al tuo servizio per affrontare al meglio le tue giornate con tutto lo stretto necessario. Esempi da cui prendere ispirazione? Sportmax punta sulla bucket bag dal formato maxi e strutturato, Gucci invece riprende gli iconici manici in bambù dagli archivi della maison contestualizzandoli su un piccolo secchiello da portare a mano di giorno. Morbida e capiente è la borsa a secchiello secondo Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior: una versione pratica, a cui strizzare indubbiamente l’occhiolino.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sportmax autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior autunno-inverno 2024-2025.

2. Tendenze borse autunno-inverno: i volumi esageratamente maxi

Giocare sì, e con esagerazione anche. Tra le tendenze accessori della moda autunno-inverno 2024-2025 ci sono loro, le borse maxi che più maxi non si può. Le abbiamo viste calcare le passerelle delle sfilate della scorsa stagione e ci siamo infatti interrogate su quanto “necessaire” saremo realmente capaci di portar dietro con noi. Marine Serre propone una grande tracolla nera perfetta per i look da giorno, ma Chloé ci stupisce per il modo sobrio ed elegante con cui riesce a reinterpretare il massimalismo. Pratica da portare a spalla è anche la borsa maxi concepita da Fiorucci, tempestata di borchie e con un’allure da vera bad girl.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marine Serre autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chloé autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fiorucci autunno-inverno 2024-2025.

3. I bauletti dalle geometrie squadrate

Hanno un fascino vagamente rétro, eppure sono pratici e capienti da conquistare tutta l’approvazione che meritano anche nel momento presente. I bauletti dalla forma squadrata sono tra le borse protagoniste della stagione in arrivo, parola di sfilate moda autunno-inverno 2024-2025. Filo conduttore tra loro è la sinuosità delle linee, data comunque dagli angoli morbidamente smussati. Una caratteristica che troviamo in passerella da Louis Vuitton (ed è subito sogno ad occhi aperti!), ma anche in passerella da Tod’s e Miu Miu.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Louis Vuitton autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tod’s autunno-inverno 2024-2025.

4. Tendenze borse autunno-inverno: le maxi pouch

Per il loro styling, servono immaginazione e creatività. Per portarle a mano, la certezza che siano leggere! Le maxi pouch sono interpretate con brio e vivacità nelle collezioni moda autunno-inverno 2024-2025. Occhi puntati su Bottega Veneta, dove l’arte dell’intreccio diventa rappresentativo dell’elevato savoir-faire della maison: il colore arancione ci offre l’ispirazione necessaria per indossare il cappotto grigio con un tocco di energia. Anche Stella McCartney opta per l’audacia del colore, invitandoci a indossare una maxi pouch rossa in abbinamento col bianco. Effetto tono su tono invece per Carven, dove si gioca solo con contrasti di texture per un risultato chic e minimale.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Stella McCartney autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Carven autunno-inverno 2024-2025.

5. Le borse da agganciare a polsi o gomiti

Come gioielli, pur non essendo gioielli. La nuova ossessione in fatto di borse è nell’aggancio al polso o al gomito, reso pratico da morsetti o design appositamente studiati per riuscire nell’impresa. Irresistibile è la mini pouch di Blumarine in pelle nera, facile da portare a mano grazie al manico dalla finitura dorata su cui spicca il logo. Vivetta gioca invece con il morsetto, Sacai non sacrifica la silhouette a tutto tondo: l’importante è che queste piccole “gioie” da portare a mano siano minuziose e ben salde al polso!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Blumarine autunno-inverno 2024-2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vivetta autunno-inverno 2024-2025.