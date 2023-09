E ssere confortevole e farci sentire bene, nella nostra pelle: ecco lo scopo (principale) della lingerie. Abbiamo fatto il punto su cosa dovrebbe assolutamente esserci questo autunno nel cassetto della biancheria intima tra slip, reggiseni, perizomi, body e completini intimi: scopri subito questi 15 must-have

Salutati i costumi da bagno (salvo per chi sta pianificando vacanze al mare all’estero!), siamo pronte a spostare la nostra attenzione sulla lingerie. Reggiseni, slip, perizomi, brasiliane, body e completini intimi: abbiamo fatto il punto su cosa non dovrebbe mancare nel cassetto della biancheria intima di questo autunno. E, sì, in questa guida shopping te lo sveliamo guidandoti negli acquisti a prova di budget e in piccoli investimenti in lingerie sostenibile pensata per durare nel tempo (e per essere una coccola sulla nostra pelle).

Guida shopping: la lingerie per l’autunno 2023

Ricorda questo consiglio: il primo parametro da tenere in mente quando acquistiamo la lingerie per noi stesse è la comodità. Una giornata che inizia con un reggiseno scomodo o uno slip con fianchetti che stringono troppo, è una giornata destinata ad andare nel verso sbagliato. D’altronde, uno slip o un perizoma è proprio il primo capo che scegliamo e indossiamo al mattino: perché non cominciare con una coccola verso noi stesse? Meglio ancora se oltre al comfort badiamo anche ai colori e ai tessuti. Ci saranno giorni in cui vorrai indossare un semplice slip di cotone, altri in cui sarà una vera una delizia scegliere il tuo completino intimo abbinato, tra colori, tessuti e ricami a prova di sorriso.

Slip, brasiliane e perizomi da comprare ora

D’estate solitamente sono i tessuti chiari e leggermente trasparenti a tradirci (e a chiamare a rapporto slip nude, bianchi, senza cuciture e chi più ne ha più ne metta). D’autunno, invece, la lingerie si sceglie paradossalmente con più semplicità. Ed ecco gli slip in tulle ricamato e coloratissimo, le brasiliane di pizzo e i perizomi stampati con fantasie che scaldano il cuore già solo a guardarli.

Slip in tulle ricamato, Agent Provocateur (€80)

Culotte brasiliana, Yamamay (€15,95)

Slip invisibile in cotone, Oysho (€8,99)

Perizoma stampato, Love Stories (€35)

Slip realizzato con il 96% bamboo, LATTE The Label (€26)

Lingerie: 5 completini intimi per l’autunno

Non c’è niente di più bello dell’indossare un completo intimo per sé stesse (prima ancora che per il o la partner). Qui troverai 5 proposte colorate, comode e sensuali che spaziano soprattutto nelle tipologie di reggiseno. Ogni donna è unica a sé, così come ogni corpo e ogni seno. Troverai quindi il reggiseno con ferretto, quello con o senza coppe, la bralette a triangolo e anche il reggiseno push-up. A ognuna, la sua lingerie.

Reggiseno a balconcino e slip in pizzo, Tezenis (rispettivamente €15,99 e €6,99)

Reggiseno a triangolo e slip in raso e tulle ricamato, tutto Chitè Milano (rispettivamente €64 e €49)

Reggiseno trasparente con ferretto e perizoma, Bluebella (rispettivamente €68 e €30).

Reggiseno a balconcino e slip in pizzo elasticizzato, Intimissimi (rispettivamente €35,90 e €15,90)

Reggiseno push-up e perizoma in pizzo con laccetti regolabili, Victoria’s Secret (rispettivamente €47,04 e €15,83)

5 body intimi da comprare ora

E infine, il body. Le più freddolose, soprattutto d’inverno, lo troveranno senz’altro un capo essenziale nel cassetto della lingerie. A ciò si aggiunge poi la sua funzione pratica oltre che estetica, motivo per cui abbiamo selezionato per te anche alcune tipologie di body modellanti, perfetti per sostenere il seno e coccolare le curve.

Body senza cuciture, Sloggi (€50)

Body in tulle, Pierre Mantoux (€62)

Body di sostegno con effetto levigante, Chantelle (€130)

Body modellante senza cuciture, Skims (€86)

Body con ferretto, La Perla (€148)