Tornano i gioielli da vivere di Morellato. Nella splendida cornice di Penelope a Casa, a Milano, il 10 settembre, il marchio di gioielli nato a Venezia nel 1930, ha presentato la nuova campagna Fall Winter ’24. Il volto è Giulia Salemi, conduttrice televisiva e modella, nonché Ambassador del brand. È lei a interpretare lo spirito della nuova collezione Tesori Eterni, mentre i The Morelli Brothers, Luca e Alessandro Morelli, sono i fotografi della campagna e registi dello spot che vedremo in tv da novembre.

Ma la serata è stata l’occasione anche per presentare i cinque vincitori del contest #MorellatoNextTalent: Dimostra il tuo talento, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Si chiamano Luca Tarricone, Lisa Padoan, Timeea Vlad, Maria Lattanzio e Mariachiara Marongiu e noi li abbiamo incontrati.

Campagna Morellato FW ’24 con Giulia Salemi. Courtesy of Morellato Press Office

#MorellatoNextTalent, all’insegna dello youth empowerment

La strada dei giovani creativi può essere molto impervia. Emergere, farsi conoscere e avviare una carriera di successo non è facile per fotografi, make up artist, stylist e per coloro che scelgono di dedicarsi alla creazione di contenuti. La competizione è tanta e le occasioni poche. Lo sa bene Morellato che con il suo #MorellatoNextTalent: Dimostra il tuo talento si impegna a offrire ai professionisti di domani l’occasione di partecipare a un’eccezionale esperienza di lavoro e mettersi alla prova.

«Il contest si rivela di anno in anno un’esperienza positiva e ingaggiante per i giovani talenti, come dimostra l’ampia partecipazione. Siamo felici di poter offrire a ragazzi bravi e appassionati, un’opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro e per mettersi in gioco, attraverso una produzione fotografica realizzata direttamente da loro» ha detto Francesca Ginocchio, Global Marketing Advisor Morellato Group.

Anche in questa edizione, fotografi, hair & make-up artist, stylist e per la prima volta anche content creator, hanno potuto presentare i loro lavori. E dopo un’attenta scelta, sono stati selezionati i cinque talenti che hanno potuto seguire la produzione della Campagna Morellato Fall-Winter ’24. Inoltre, i giovani professionisti hanno potuto esprimere la loro creatività attraverso la realizzazione di uno shooting fotografico e un video ad hoc per i canali social e digital di Morellato. E una selezione di questi scatti è stata presentata durante la serata.

I giovani talenti del #MorellatoNextTalent3

Luca Tarricone, Lisa Padoan, Timeea Vlad, Maria Lattanzio e Mariachiara Marongiu sono i vincitori di questa edizione di #MorellatoNextTalent3. Sono giovanissimi, hanno dai 24 ai 26 anni. Noi li abbiamo incontrati da Penelope a Casa e li abbiamo conosciuti meglio. Vengono da parti diverse di Italia, hanno tutti storie differenti, ma hanno qualcosa in comune: hanno partecipato al contest quasi per caso, e ora, forti della fiducia in sè che questa esperienza ha donato loro, non vedono loro di farsi largo nella professione che hanno scelto.

#MorellatoNextTalent3: Luca Tarricone

Luca Tarricone viene da Benevento e studia Fotografia. È stata una sua amica a segnalargli il progetto per i giovani creativi di Morellato e lui non ci ha pensato due volte. Ha iniziato a reperire i materiali necessari per partecipare al contest ed è andata bene. Lui, per la campagna Tesori Eterni che vedremo sui social del marchio, ha scattato i gioielli indossati e per quanto riguarda i suoi progetti, ecco quello che ci ha raccontato: «Nel campo lavorativo, la moda è ciò a cui aspiro e vorrei occuparmene in futuro. È un settore che mi piace particolarmente, quindi per me questa è stata una grande occasione. Ora vorrei terminare i miei studi e farmi un bel bagaglio di esperienze come questa».

Foto di Luca Tarricone. Courtesy of Morellato Press Office

#MorellatoNextTalent3: Mariachiara Marongiu

Era dall’anno scorso che Mariachiara Marongiu voleva partecipare a #MorellatoNextTalent, ma come content creator non era inclusa in nessuna delle categorie a cui era rivolto il concorso. Il mondo dei gioielli lo conosce molto bene perchè con la sua famiglia lavora nel mondo della gioielleria. Un anno fa ha deciso di unire le sue due passioni e ha iniziato a creare video a tema bijoux. Ma appena ha saputo che quest’anno anche i content creator potevano partecipare al contest ha pensato fosse l’occasione giusta per lei. «Il mio format prevede di scegliere un influencer, analizzarlo dal punto di vista dell’armocromia, della forma del viso e dello stile per dimostrare come il gioiello possa fare la differenza all’interno di un outfit. Per partecipare a questo progetto ho fatto un video su Giulia Salemi e ho scelto i gioielli Morellato» ha detto.

#MorellatoNextTalent3: Timeea Vlad

Timeea è la make up artist vincitrice del concorso. Come Luca viene dalla Campania, da Salerno. Un’amica le invia un TikTok su #MorellatoNextTalent. Sa che nel mondo del beauty la competizione è tanta però pensa “perché non partecipare?”. Per lei ogni progetto è unico, quindi per partecipare al contest ne ha creato uno ex novo: un make up molto semplice che mettesse in risalto i gioielli. «Spesso si fa l’errore di esagerare e quindi di dimenticarci che cosa stiamo fotografando. Ma nel nostro caso è stato bello lavorare insieme perché c’è stata da subito sintonia e comunicando siamo riusciti a trovare un punto di incontro» ci racconta. In futuro vorrebbe continuare a lavorare nel mondo della moda e come make up artist crede che sia fondamentale trovare la propria cifra stilistica, senza inseguire i trend.

#MorellatoNextTalent3: Lisa Padoan

Lisa ha 25 ani ed è la fotografa di still life e dell’opportunità offerta da Morellato ne è venuta a conoscenza per caso. «Era un periodo in cui facevo qualsiasi cosa mi capitasse sotto le mani. Dicevo sì a tutto. Mi sono laureata in Fotografia l’anno scorso e ho iniziato a lavorare soprattutto in ambito musicale, però è un mondo un po’ precario. Quindi appena ho saputo di questo progetto, ho tentato la sorte con degli scatti still life a cui ero molto affezionata. Volevo qualcosa che mi rappresentasse a 360 grandi e in cui io mi sentissi perfettamente a mio agio. Quando sono stata selezionata ho capito che forse potevo farcela e che valgo: questa è stata la parte più bella del contest».

#MorellatoNextTalent3: Maria Lattanzio

«Ho scoperto #MorellatoNextTalent dalle storie di Giulia Salemi. Io faccio la stylist e avevo già dei lavori da presentare, ma avevo in mente un progetto che avrebbe potuto funzionare. A fare il mio lavoro siamo in tanti e non ero sicura di essere quella giusta per Morellato, ma ho provato lo stesso. Mi sono ispirata a L’albero della vita di Klimt e ho creato un abito mosaico: tutt’ora è uno dei miei preferiti, perché rappresenta la mia professionalità e la mia personalità». Invece per la campagna realizzata insieme agli altri vincitori del contest si è ispirata al significato dei gioielli e al significato di ciascuna pietra, affinché ogni abito avesse un significato.

Tesori Eterni, i nuovi Gioielli da Vivere di Morellato

Al cocktail party, in cui sono stati ospiti Giulia Salemi e i cinque vincitori del contest #MorellatoNextTalent, è stata mostrata in anteprima anche la nuova collezione Tesori Eterni. Toni neutri e sofisticata eleganza per i gioielli di Morellato, ma anche un occhio alla sostenibilità. Infatti, le pietre naturali, leggere e preziose, si fondono con l’argento riciclato e la finitura gold 18k. Il risultato è una collezione classica e moderna allo stesso tempo, composta da collane, bracciali, anelli e orecchini. Protagonista è la magia di queste quattro gemme: il Topazio azzurro, il Peridoto verde, l’Ametista viola e infine il Quarzo Rosa. Per ciascuna una parola chiave: Libertà, Energia, Creatività e Equilibrio. Materiali preziosi che rendono questi gioielli perfetti per esaltare non solo la bellezza, ma anche le emozioni e le mille sfaccettature della donna che li indossa.

Tesori Eterni – Topazio. Foto di Lisa Padoan. Courtesy of Morellato Press Office

Tesori Eterni – Quarzo Rosa. Foto di Lisa Padoan. Courtesy of Morellato Press Office

Tesori Eterni – Peridoto. Foto di Lisa Padoan. Courtesy of Morellato Press Office

Tesori Eterni – Ametista. Foto di Lisa Padoan. Courtesy of Morellato Press Office