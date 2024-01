L e giovani scelgono un look da ufficio, per definizione minimalista e lineare, ma con un tocco di sensualità in più e un trucco glam

Su Tiktok la generazione Z, termine usato per indicare i nati tra il 1997 e il 2012, ha lanciato una nuova moda. Si tratta dell'”office siren“, un look da ufficio, per definizione minimalista e lineare, ma con un tocco di sensualità in più e un trucco glam. A lanciare il trend è stata Bella Hadid, modella statunitense, attraverso il suo profilo Instagram, che ha indossato i panni della bibliotecaria sexy.

Il look da ufficio di Bella Hadid

Sono bastate sei foto di Bella Hadid per lanciare una moda che sembra essere il trend predominante per il 2024, almeno nella prima parte dell’anno. La modella, da poco tornata alla vita pubblica dopo una lunga pausa per problemi di salute, ha postato diversi scatti in cui indossava una camicetta a righe attillata, un pantalone nero leggermente over, un paio di stivaletti con la punta squadrata e degli occhiali da vista rettangolari. Un look da “sirena dell’ufficio”, ma più audace e spregiudicato, che migliaia di giovani donne hanno subito voluto replicare.

Ritorno agli anni Novanta

Mai come negli ultimi tempi il mondo della moda ha sviluppato la tendenza a riportare in auge look del passato. Tra i più iconici quelli degli anni Novanta, che ancora oggi piacciono alle più e meno giovani. Utilizzando i colori dominanti di questo trend, ovvero il grigio, il nero e i toni neutri, l'”office siren” rispolvera gonne a matita, i dolcevita neri, i blazer stretti in vita da una cintura e le camicie attillate, proprio come il look di Bella Hadid. Niente più blazer oversized, ma tanti look che evidenziano le silhouette di chi li indossa. Ora anche quelle delle giovani donne della generazione Z.

Un trucco glam

Quando si pensa a un look da bibliotecaria si tende a immaginare un aspetto trasandato. Niente di più sbagliato. Oltre a scegliere ogni capo di abbigliamento con molta attenzione, l'”office siren” cura anche il trucco, necessariamente glam. Non particolarmente marcato, ma naturale, l’effetto “c’è, ma non si vede”, tipico del look da ufficio.

Le Bayonette Glasses indossate da Bella Hadid

Un altro esempio che sta spopolando su TikTok sotto l’hashtag “office siren” è il personaggio di Gisele Bündchen nel film “Il diavolo veste Prada” con i suoi Bayonette Glasses. La modella più famosa dei primi anni Dieci del Duemila interpreta Serena, una “office siren” ante litteram, una collega di Emily (Emily Blunt), che con lei commenta il drastico e improvviso cambio di look di Andrea (Anne Hathaway). Insomma, all’interno di un revival anni Novanta che va avanti da diversi anni, un vecchio ideale femminile ruba i cuori delle giovani generazioni.