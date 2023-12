L asciamo alle spalle un anno ricco di tendenza moda: non sentirti in dovere di salutarle, anzi, cogli l'occasione per approfondirle con i tuoi look! Molti diktat continueranno a farci compagnia, ecco quali

Anno che viene, anno che va: sono state le sfilate primavera-estate 2024 di New York, Londra, Milano e Parigi a darci un assaggio delle tendenze moda presto in arrivo. Tuttavia, una cosa è certa. Ci sono diktat dell’anno che lasciamo alle spalle che continueranno a farci compagnia. Quali? Ce lo svela il report The Year in Fashion di Lyst, azienda tecnologica del mondo della moda e piattaforma online di ricerca per le tue sessioni di shopping.

1. Tendenze moda: Miu Miu è il brand che abbiamo amato di più

Il 2023 è stato per Miu Miu un anno di meritatissimo protagonismo: la casa di moda fondata da Miuccia Prada nel 1993 ha compiuto 30 anni. Sorella minore del marchio Prada, la maison continua a distinguersi per la sofisticatezza intellettuale che la definisce, e che quest’anno ha fatto dell’attrice Emma Corrin (che ha interpretato Lady Diana nella quarta stagione della serie Tv The Crown) il suo volto. Come spiega il report con cui Lyst chiude il 2023, le ricerche per il marchio sono aumentate del 39% in piattaforma rispetto al 2022. Due i prodotti di punta, oltre alle borse naturalmente: il cardigan (con +12% di ricerche) e le ballerine (+75%).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2023-2024.

2. È di Loewe il logo che abbiamo amato di più

Quattro lettere “L” unite insieme in modo armonico e distintivo: il monogramma – o meglio, il cosiddetto logo Anagram – di Loewe è stato il più cercato e desiderato del 2023. Continueremo ad amarlo nel 2024? Indubbiamente sì. Lo abbiamo visto trionfare nei look street style di fashioniste e it-girls, riproposto sui jeans (come in foto sotto), ma anche su canottiere bianche e borse. A proposito di queste ultime, sono proprio le borse di paglia Loewe con questo logo ad aver registrato su Lyst un aumento dei +170% delle ricerche. Un fenomeno che è sicuramente destinato a durare.

Foto Getty

3. Hot pants: il trend che abbiamo amato di più

La minigonna inguinale di Miu Miu aveva trionfato nel 2022, lasciando poi posto nel 2023 a una scelta stilistica ancor più radicale: gli hot pants, ovvero gli slip (che nella versione in paillettes sono diventati preziosi e costosissimi). Nell’anno che lasciamo alle spalle, le ricerche degli hot pants sono aumentate del +133% su Lyst: complici di questo fenomeno sono state anche le top model e le celebrità che li hanno indossati, come Bella Hadid e Hailey Bieber ma anche Rihanna e Kylie Jenner. Nota bene: Miu Miu non è stata la sola casa di moda a proporre gli slip indossati a vista. Anche Tom Ford, Khaite, Chloé, Coah, GCDS e Stella McCartney hanno abbracciato il trend.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2023-2024.

4. Naked shoe, la scarpa che abbiamo amato di più

La naked shoe, letteralmente la “scarpa nuda”, è stata la più gettonata del 2023: nel secondo quadrimestre dell’anno, erano al settimo posto tra i prodotti più desiderati. E hanno visto un aumento delle ricerche su Lyst del +57% lo scorso febbraio. Vero è però che l’arrivo della stagione autunno-inverno non ci ha concesso di approfondire questa tendenza, ergo vale la pena scommettere: siamo sicure che nella primavera 2024 ne testimonieremo, di nuovo, il ritorno. Queste in foto sotto, venerate dallo street style, sono le ballerine in tessuto mesh di Alaïa, ma questa tendenza scarpe è stata interpretata anche da Loewe, The Row, Khaite, Bottega Veneta, Chanel, Nensi Dojaka e Stella McCartney.

Foto Getty

5. Samba: la sneaker Adidas che è tendenza moda oggi, domani, sempre

Le Samba di Adidas sono le sneakers che su Lyst hanno generato una ricerca ogni 1,7 minuti. Con ben 73 anni di storia (già) alle spalle, le abbiamo viste scalare le classifiche delle scarpe con un aumento di ricerca del +43% rispetto agli ultimi quattro mesi. Amatissime da celebrità quali Bella Hadid, Kaia Gerber, Harry Styles e Hailey Bieber, hanno generato su TikTok oltre 836 milioni di visualizzazioni.

Foto Getty

6. La borsa Uniqlo è tra le tendenze moda che abbiamo amato di più

Ebbene sì, ebbene sì. Costa meno di 20 euro, ed è la borsa firmata Uniqlo che per la prima volta debutta nel report The Year in Fashion di Lyst. Versatile, pratico ma soprattutto unisex, questo accessorio a forma di mezza luna ha generato 119milioni di visualizzazioni su TikTok registrando vendite su vendite in ognuna delle colorazioni disponibili.

Courtesy Uniqlo