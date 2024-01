E se ti dicessimo che ai saldi puoi comprare (in sconto) i must-have della prossima stagione? Detto fatto, tutto ciò che ti occorre davvero è solo conoscere le tendenze in arrivo

I saldi invernali sono arrivati, un vero toccasana per le nostre tasche: quale occasione migliore per fare incetta di affari a un prezzo conveniente? Certo, ancor è meglio però è sapere effettivamente dove puntare i nostri investimenti, piccoli o grandi che siano: ecco perché in questa guida shopping ti portiamo alla scoperta di 7 tendenze moda primavera 2024 da conoscere subito. Ad ogni diktat la sua proposta shopping, per look a prova di effetto WOW.

Moda primavera 2024: la borsa rossa

Piccola o maxi, a te la scelta. Purché sia rossa! Le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2024 hanno decretato il colore definitivo in fatto di accessori: perché non approfittare dei saldi per aggiudicarti già una borsa declinata nella più energica e vibrante delle tonalità cromatiche? In passerella prendiamo ispirazione dalla casa di moda Altuzarra, che ci invita a indossarla portandola a mano, con gonne midi e camicie leggermente cropped. La decisione finale sta a te, infatti più sotto ti proponiamo un modello a tracolla. Non escludiamo però borse dalla silhouette hobo da portare a spalla!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Altuzarra moda primavera-estate 2024.

Borsa a tracolla, MICHAEL Michael Kors, su Zalando (€156)

Il vestito bianco

Come una sposa, ma senza troppi ghingheri. Il minimalismo di un abito bianco è quanto basta al nostro guardaroba per definirsi sofisticato: lo conferma anche la casa di moda Balenciaga, che ha inserito questo che ti proponiamo sotto nella sua collezione primavera-estate 2024. Colletto stondato, via le maniche e qualche drappeggio o ruches per conferire dinamismo alla silhouette femminile. Prendiamo ispirazione e passiamo alla fase shopping. L’acquisto/investimento su cui puntare? Noi ti consigliamo l’abito bianco di JW Anderson, che in sconto è un vero affare da amare, indossare e onorare nel tempo dei tempi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balenciaga moda primavera-estate 2024.

Abito midi con volant, JW Anderson, su MyTheresa (€330)

Il mocassino flatform

Il debutto del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno da Gucci ha iniziato una nuova era: quella del mocassino flatform, che sarà protagonista assoluto della moda primavera-estate 2024. Per la casa di moda fiorentina, i dettagli sono quelli unici e distintivi: vedi proprio il morsetto Horsebit, codice emblematico della maison. Non preoccuparti se il tuo shopping ragiona su budget più contenuti, a tutto c’è una soluzione: in questa guida shopping trovi un mocassino flatform Contigo con cui provare a reinterpretare la tendenza. Ricorda: il fascino di questo modello è tutto nella suola.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci moda primavera-estate 2024.

Mocassini con zeppa, Contigo (€59)

Il vestito con le piume

Con l’arrivo della moda primavera 2024, anche la tendenza piume vorrà la sua meritata parte di scena. Come si sfoggia? Dipende. In passerella da Vivetta, le vediamo protagoniste di un abito a tubino che vive della forza contrastante tra nero e bianco. Le piume sono presentate all-over, ma nella proposta shopping che abbiamo pensato per te – un abito midi firmato Sleeper – le troverai applicate soltanto sulla parte superiore. A te il verdetto sul diktat che ti accompagnerà senz’altro nei look cerimonia più chic della tua primavera.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vivetta moda primavera-estate 2024.

Vestito midi con piume, Sleeper, su Luisaviaroma (€167)

La camicia trasparente

Il segreto per indossare la camicia trasparente? Se portarla con il reggiseno a vista per te significa osare troppo, punta sulla canottiera. Sì, anche quella bianca: ce lo insegna la casa di moda Anteprima con questo look che abbiamo selezionato per te. Fonte di ispirazione a parte, quale camicia trasparente comprare? Da Zara troverai un’elegantissima camicia oversize in organza a righe: must-have oggi, domani, sempre.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anteprima moda primavera-estate 2024.

Camicia oversize in organza a righe, Zara (€17,95)

I jeans a vita bassa

Ebbene sì, o li ami o li odi: altra soluzione non c’è. I jeans a vita bassa sono tornati (per restare? Chissà!) e faranno parte – di diritto – delle tendenze della prossima stagione. Anche qui, se l’ombelico a vista proprio non risuona in te, occorre un trick di styling per indossarli: provali con le maglie dolcevita inserite all’interno per un look in perfetto stile anni Duemila, oppure sfoggiali con maxi felpe in cotone. Una proposta low cost da comprare in sconto ai saldi invernali? I jeans dritti a vita bassa di Bershka.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios moda primavera-estate 2024.

Jeans dritti a vita bassa, Bershka (€17,99)

La gonna con le frange

Sensuale, avvincente, un concentrato di grinta pura: la gonna di pelle (o effetto-pelle) e con le frange è una tendenza moda che ci farà presto compagnia. È stata inoltre protagonista della collezione con cui la stilista Sarah Burton ha salutato la casa di moda Alexander McQueen, chiudendo definitivamente un capitolo molto importante. Quale, nello specifico, cercare ai saldi invernali? Se la pelle ti sembra un materiale troppo pesante in primavera, punta sulla maglia a coste: morbida, elasticizzata, una vera coccola.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alexander McQueen moda primavera-estate 2024.

Gonna midi con frange, Aeron, su Farfetch (€197)