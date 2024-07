Alle Olimpiadi 2024 sfileranno divise che mescolano la tradizione sportiva abbinata a una ricerca tecnologica sempre più performante che vede protagonisti atleti, brand sportswear e grandi firme del prêt-à-porter.

Olimpiadi 2024: le divise ufficiali dell’Italia sono firmate Emporio Armani

Gli atleti olimpici e paralimpici italiani vestono anche in questa edizione EA7 Emporio Armani. La collaborazione tra la maison, CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano e CIP, Comitato Paralimpico Italiano, risale infatti all’edizione del 2012. Lo stile Armani definisce sia la divisa ufficiale sia le tute da podio. Eleganti e essenziali, i capi hanno all’interno il testo della prima parte dell’inno di Mameli, la scritta “W ITALIA” sulla felpa con all’interno del cappuccio i colori della bandiera.

Il team di Arrampicata Sportiva sceglie La Sportiva

Per avvicinare sempre più il pubblico al mondo al climbing, quest’anno il brand trentino La Sportiva ha annunciato la sua partnership con la Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (FASI). L’obiettivo non è quindi solo quello di sostenere gli atleti nazionali in competizioni verticali di alto livello, ma di rendere questo sport più accessibile alle nuove generazioni. Il climbing è infatti un’attività che attraverso le conquista outdoor invita a superare i propri limiti e i molteplici ostacoli che si possono trovare nella vita.

Credits: Ufficio Stampa

Olimpiadi 2024: il team francese

Per le squadre olimpiche e paralimpiche francesi la scelta non poteva che cadere su un brand d’oltralpe: Le Coq Sportif. La collezione, disegnata da Stephane Ashpool, nasce dal dialogo tra lo stilista e gli atleti: il designer si è lasciato ispirare dalle loro storie di passione per lo sport e dal sentimento di orgoglio nel rappresentare il proprio Paese. Ma l’estetica non è tutto: la collezione punta anche sulla sostenibilità, infatti le divise sono realizzate in pile écru, un tessuto innovativo composto da cotone e poliestere, le cui sfumature ricreano la bandiera francese sfruttando il colore naturale delle fibre, risparmiando così grandi quantità d’acqua, gas ed elettricità.

Credits: Ufficio Stampa

Olimpiadi 2024: le altre federazioni

Adidas è sponsor ufficiale di molte federazioni olimpiche e paralimpiche. Tra queste le squadre di Polonia, Turchia, Etiopia, Gran Bretagna e Germania. Il leitmotiv è la fiamma olimpica, ripresa nei dettagli delle collezioni: design aerodinamico, accenni di colore rosso e font a contorno luminoso. C’è spazio anche per giocare con le bandiere. Come nel caso del Regno Unito che punta sul color blocking della Union Jack con accenti di rosso e bianco su base blu navy (qui sotto). Ma non solo, Adidas rende omaggio all’edizione del 1924 di Parigi con tocchi rétro riconducibili alla grafica dell’epoca.

Credits: Ufficio Stampa

Anche la divisa tedesca reinterpreta i colori tradizionali della bandiera con un twist nelle sfumature: il rosso si accende e il giallo diventa prezioso. La squadra di beach volley invece è molto più minimale, punta tutto su bianco e nero (qui sotto).

Credits: Ufficio Stampa

Parigi 2024: gli atleti oltre le gare

Chi ha detto che potremmo seguire i nostri ragazzi solo durante le gare? La nuova campagna Spring Summer 2024 dedicata alle collezioni firmate Ciak Roncato vede protagonisti due giovani atleti impegnati alle Olimpiadi di Parigi: Sofia Yaremchuk, maratoneta italiana (qui sotto), e Lorenzo Zazzeri, nuotatore e artista. Gli scatti non solo celebrano i successi sportivi di Sofia e Lorenzo, ma riflettono anche l’impegno di Ciak Roncato nel sostenere giovani atleti italiani nel loro percorso verso l’eccellenza olimpica.

Credits: Ufficio Stampa

Le capsule collection dedicate alle Olimpiadi

Non sai ancora se riuscirai a visitare Parigi durante i giochi? Nel frattempo puoi partecipare alla febbre delle Olimpiadi personalizzando il tuo look con dei capi fashion a tema.

Lacoste firma “Paris 1924”

Una mini collezione di solo otto pezzi, “Paris 1924” di Lacoste rende omaggio ai leggendari giochi che hanno catturato il cuore di Parigi esattamente 100 anni fa. Dalla classica polo al berretto e alla giacca impermeabile, ogni capo incarna lo stile francese e un po’ vintage del brand.

Credits: Ufficio Stampa

“Levi’s for Paris”

La linea “Levi’s for Paris” celebra la città e fa l’occhiolino agli amanti dello skateboard con quattro pezzi iconici. Dai baggy jeans reversibili, T-shirt a righe e a pois fino alla felpa con cappuccio con grafiche divertenti o rétro in bianco, blu e rosso.

Credits: Ufficio Stampa

“Bleu Blanc Rouge” di AMI Paris

La capsule “Bleu Blanc Rouge” di AMI Paris, propone capi unisex dalle linee essenziali e comprende camicie boxy, maglioni con colletto a zip, e calzini jacquard in rosso, bianco e blu, tutti decorati con il simbolo Ami de Coeur in grigio. Sono anche inclusi classici essenziali comeT-shirt, felpe con cappuccio, cappelli da baseball e da pescatore in felpa, cotone e jersey, con il logo AMI tricolore.