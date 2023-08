N on cedono alla tentazione di conquistare chiunque. Anzi: sulla filosofia dell’anti-estetico hanno costruito il loro successo. Vademecum semi-serio per sfoggiare tutta l’estate i sandali che, fino a poco fa, ci facevano inorridire

Dice Allison Bornstein, style guru di un lungo elenco di celebrità, che quando inizi a guardare il tuo armadio strapieno lamentandoti di non avere niente da mettere, è il momento di seguire la “teoria della scarpa sbagliata”. In due parole, ti basterebbe indossare un paio di scarpe agli opposti estetici rispetto al tuo look per renderlo interessante, nuovo e sorprendente. Tacchi con pantaloni della tuta, sneakers con abiti eleganti, ciabatte con tailleur sartoriali. Perché non dare un’opportunità a quei sandali brutti ma tanto comodi?

I sandali tendenza dell’estate

Sì, hai capito bene: quei sandali, che un tempo facevano inorridire si indossano ormai in occasioni ben diverse dalla passeggiata col cane. Addirittura hanno conquistato passerelle e red carpet. Insomma, se Miuccia Prada, paladina dello stile ugly chic, per quest’estate è riuscita a farci bramare addirittura i sandali da scoglio, i “granchietti” di gomma della nostra infanzia, qualcosa nella nostra testa e nei nostri gusti dev’essere scattato.

Chiara Ferragni

Come è successo che un accessorio anti-fashion abbia invaso la nostra quotidianità? Carenti di bellezza, ma dotati di suole ortopediche, fasce da frate francescano, chiusure di velcro stile trekking, i sandali del momento hanno saputo compensare con comodità e astuzia. I vari Birkenstock, Crocs, Scholl, Teva, Suicoke, solo per citare alcuni tra i brand più noti, hanno puntato su un’infinità di materiali, colori, varianti, decori e, mossa astuta, collaborazioni di lusso con grandi nomi della moda.

Non si chiamano più “ugly shoes” bensì “daddy sandals”, sandali come quelli di papà, “mandals”, acronimo di man’s sandals, o ancora “pillow slides” o “fluffy sandals”, ciabatte soffici come un cuscino, soprattutto hanno sedotto il jet-set, perché si sa, far passare una tendenza dalla passerella al nostro guardaroba richiede che una consistente A-list di personaggi la abbracci. Parliamo di celeb che amano andare controcorrente, spiriti liberi che non sopportano di dover indossare sempre tacchi e stereotipi. C’è persino Barbie che, nel film, deve scegliere tra tacco a spillo (simbolo di un mondo perfetto) e Birkenstock Arizona (emblema della vita reale).

I sandali Fendi

Sandali ugly chic: gli abbinamenti delle celebs

Osservare le it-giris in ciabatte ci serve come ispirazione. Non si portano solo sotto parei e bermuda multitasche, ma anche nelle occasioni più formali e senza sembrare turiste tedesche in vacanza. Kendall Jenner e Hailey Bieber sono fan degli outfit yoga style e mixano sandaloni a leggings e felpe. Naomi Watts e Sienna Miller li prediligono sotto i sempiterni jeans. Quanto alle mise sofisticate, la combinazione più azzeccata li vede infilati sotto un tailleur pantalone: giacche e pantaloni morbidi e destrutturati o pigiama palazzo.

Kendall Jenner abbina i sandali al completo da yoga

Guarda e impara da Alexa Chung e Blake Lively: i loro completi con pantaloni tagliati sopra la caviglia, tra l’altro, sono il trick da copiare se non si è altissime. In più, la storia d’amore tra sandali e tailleur non ha età: la celebre attrice Tracee Ellis Ross, che il prossimo ottobre spegnerà 51 candeline, sta divinamente con la sua divisa d’ordinanza che ormai contempla quasi esclusivamente blazer, pantaloni e Birkenstock.

Katie Holmes

In generale, questa tipologia di scarpe è inclusiva, non fa distinzioni di sesso o di età. D’altra parte, a chi non piace il binomio comodità/glamour? Altri spunti stilosi sono offerti da Katie Holmes, la sua personal stylist è proprio Allison Bornstein, in Teva by Chloé e lunga gonna arricciata, da Taylor Swift in ciabattone e abito nero alla caviglia, da Jennifer Lawrence, che non ha esitato a infilarsi delle infradito di gomma sotto un abito Dior Couture all’ultimo Festival di Cannes e che spesso gira in dad sandals, prendisole e borsa griffata.

Jennifer Lawrence in infradito sul red carpet

Sandali ugly chic: se vuoi osare anche tu

Tutto sta nell’abbinare i sandali bruttini in modo inaspettato, perché la teoria della scarpa sbagliata pare proprio funzionare. A patto di seguire due regole fondamentali. Essere certa di avere una pedicure invidiabile. E accompagnare a daddy sandals, sandali da trekking, ciabattone & Co. una certa dose di ironia. Senza quella, ti sarebbe impossibile anche solo pensare di uscire di casa, come fa Chloë Sevigny, avvistata con abito frufrù abbinato alla controversa combo sandali più calzini bianchi.

Restando con i piedi per terra, se proprio vuoi osare il pericoloso mix, scegli almeno calze colorate, come fa Gigi Hadid, o di lurex. Se invece sei una temeraria e preferisci quelle di spugna bianche, ricordati di metterne sempre un paio di scorta in borsa: basta poco perché si sporchino a tradimento. Sarà per non dover affrontare anche questa sfida che Barbie ha preferito giurare fedeltà ai suoi tacchi rosa confetto?