Idee regalo sui generis? I maglioni di Natale per lui, senza ombra di dubbio. La tendenza moda perfetta per affrontare le Feste, ma soprattutto il must-have definitivo per incarnare la spensieratezza e la gioia delle giornate trascorse (finalmente) in famiglia. Come sceglierli? A ognuno, il suo personaggio preferito: da Santa Claus alla renna, passando per pupazzi di neve e icone senza tempo come Snoopy.

Quando fare del bene fa bene… con i Christmas Jumper

Tra i maglioni di Natale per lui (disponibile anche nelle versioni per lei e per i più piccoli) con un intento nobile, ci sono decisamente quelli di OVS a supporto di Save the Children. Quest’anno, in occasione della nona edizione del Christmas Jumper Day, OVS ha scelto il cantante Rocco Hunt come volto e testimonial della campagna pubblicitaria. “Ho sempre sognato che ad ogni bambino nato in questo mondo fosse garantito il diritto di vivere un’infanzia dignitosa, il diritto al gioco spensierato e allo studio, il diritto a realizzare i propri sogni – ha dichiarato Rocco Hunt. – Dedico questo progetto a tutti i bambini che non sono mai stati. A chi soffre la fame, a chi soffre l’abbandono della famiglia o delle istituzioni. Sono orgoglioso di aver preso parte a questo progetto e ringrazio già da subito, chi, insieme a OVS e Save The Children, con un piccolo gesto, aiuterà a cambiare il futuro di un bambino in qualche parte del mondo”. Il 10% del ricavato di ogni prodotto sarà devoluto al progetto Emergenza Fame di Save the Children. Un maglioncino che ricorda un mantra fondamentale, specialmente a Natale: fare del bene fa bene.

Courtesy OVS. Rocco Hunt, testimonial della campagna OVS e Save The Children.

Shopping: i maglioni di Natale per lui da comprare ora

Felpa, cardigan o maglioncino? A trecce o con polsini a coste? I maglioni di Natale per lui coniugano il comfort, lo stile e quel pizzico di magia che occorre per dare brio alle feste. Nella nostra selezione shopping, troverai proposte contraddistinte dai simboli più immancabili del momento: il volto di Babbo Natale, la renna, il pupazzo di neve, lo Schiaccianoci. Insomma, l’iconografia che sblocca i ricordi più belli dell’infanzia e che faranno tornare indietro nel tempo il fortunato destinatario del maglioncino che sceglierai. PS. Sono tutti a prova di budget!

In maglia con scollo rotondo, OVS (€29,95 – Il 10% del ricavato di ogni prodotto sarà devoluto al progetto Emergenza Fame di Save the Children)

In misto lana e cashmere, Manuel Ritz (€154)

Con stampa di Snoopy, MC2 Saint Barth (€169)

Cardigan con bottoni e stampa natalizia, Lindbergh, su Zalando (€59,99)

Felpa in cotone organico, Woodwatch (€50)

Maglioncino natalizio in cotone, Marks&Spencer (€40)

A trecce e con Babbo Natale e Renne, Intimissimi (€39,90)

Con pupazzo di neve e dettaglio 3D, Only & Sons, su Zalando (€34,99)

Con fantasia jacquard natalizia e applicazioni 3D, Piazza Italia (€19,99)

Con motivo in tricot, C&A (€19,99)

