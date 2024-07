Vietato opporre resistenza: a questi pantaloni in saldo, da comprare nell’estate 2024, è letteralmente impossibile dire di no. La moda di stagione li approva, ma anche quella del back to office che nel mese di settembre ci ritroveremo a fronteggiare. C’è forse qualcosa di più furbo della possibilità di acquistare ora ciò che indosseremo anche dopo? Abbiamo realizzato questa guida shopping pensando di combinare insieme due esigenze: numero #1, la voglia di vivere nel qui e ora un’estate assolutamente spensierata (e con i pantaloni giusti!); numero #2, l’esigenza di look minimali ed effortless chic, a cui fare riferimento anche a settembre per il ritorno in città.

Le tendenze moda su cui investire ai saldi estate 2024

Le tendenze moda estate 2024 pronunciano un sonoro sì ai pantaloni stampati: floreali o a righe, indossarli vale sempre la gioia (e mai la pena). Puoi sfruttarli per le tue mise nelle più belle destinazioni estive, insieme a camicie e sandali, ma anche in città con blazer e T-shirt in chiave più urban.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Lunga vita poi ai pantaloni monocromatici declinati nelle tonalità più neutre: bianco, beige, crema, grigio. Sono le nuance basic di cui è impossibile stancarsi, se non altro perché facilmente abbinabili. Altra lancia da spezzare a loro favore è la trasversalità: i pantaloni ampi color crema sanno essere casual se abbinati a una felpa ma anche incredibilmente chic se sperimentati con camicia oversize tono su tono. Acquistarli (in sconto!) ai saldi sarà un investimento furbo e lungimirante.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i pantaloni in saldo da comprare ora

Vita alta o vita bassa? Monocromatici o stampati? Per intercettare i pantaloni scontati più giusti per te, inizia dal focalizzarti sulle tue esigenze. La moda estate 2024 ti offre la possibilità di puntare, in primis, sui pantaloni sartoriali con le pinces e a palazzo: sono tra i più adorati dalle it-girls dello street style, che sono solite sfoggiarli con le sneakers per un risultato casual (e cool) ma anche con décolletées con plateau per slanciare ancora di più la silhouette. L’occhio vuole la sua parte? Focalizziamoci sui tessuti. Alla morbidezza del cotone si contrappongono le arricciature dei tessuti increspati, che creano maggiore movimento e conferiscono dinamismo alla figura.

A palazzo, COS (in sconto a €45)

Con fantasia floreale, Pennyblack (in sconto a €69)

A vita alta e con effetto stropicciato, Zara (in sconto a €25,95)

In crêpe de Chine misto seta, Marella (in sconto a €132)

In misto viscosa sostenibile, United Colors of Benetton (in sconto a €48,95)

A righe e dal taglio ampio, H&M (in sconto a €10,99)

In denim stampato, Philosophy di Lorenzo Serafini, su MyTheresa (in sconto a €190)

In cotone e a vita alta, Citizens of Humanity, su MyTheresa (in sconto a €204)

A vita alta in cotone elasticizzato, Proenza Schouler, su Farfetch (in sconto a €136)

Dritti e a fiori, Sandro, su Farfetch (in sconto a €157)

