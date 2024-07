C’è chi le preferisce lunghe, chi midi, chi corte. Chi le adora tutte e tre in maniera assolutamente indistinta. Le gonne sono vere alleate di stile e comprarle scontate, ai saldi estate 2024, ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Trovare l’affare giusto per noi (e per le nostre tasche, oltre che per il guardaroba stesso!) può essere molto gratificante, ecco perché abbiamo passato in rassegna le gonne in saldo da comprare adesso. Oseresti resistere?

Lo street style dell’estate ci ha dimostrato che non esiste una sola e unica tendenza moda su cui investire. Certo, le minigonne sono state un diktat imperativo tra le it-girls, ma non sono le sole protagoniste della moda di questa stagione. Silhouette svasate incontrano la tendenza denim generando simmetrie inaspettate, e la gonna di jeans non è mai stata tanto cool. Nel look di ispirazione che ti proponiamo sotto, la minigonna in denim presenta persino gli orli sfrangiati e tagliati a vivo: un espediente che amplifica ancora di più l’allure della cool kid (perché sì, si può essere cool a ogni età).

E per approcciare lo shopping in modo furbo? Per qualcuna potrebbe essere presto, per qualcun’altra no. Eppure, le gonne lunghe e midi da comprare ai saldi estate 2024 ci torneranno utili al rientro dalle vacanze, quando davanti al guardaroba ci domanderemo cosa indossare per andare in ufficio. Per quanto a tratti stressante, il back to office potrà godere di uno zuccherino se in fase di shopping avremo pensato anche alla nostra prossima “uniforme” da lavoro. Almeno, che sia un rientro in grande stile!

Shopping: le gonne da comprare nei saldi estivi

Passiamo all’azione. La nostra guida shopping alle gonne scontate da comprare nei saldi estivi ha pensato a tutto e tutte. Troverai la gonna plissé dal fascino romantico, perfetta da indossare con slingback o sandali flat. Ma troverai anche le minigonne, che con i sandali gladiatore troveranno la massima espressione dell’eleganza. Spazio poi ai dettagli, ovvero alle rifiniture: ci sono gonne stampate con fantasie floreali (come il gonnellone di Luisa Spagnoli), ma anche le texture effetto-metallizzato (vedi, ad esempio, la minigonna Diesel). Un sonoro sì anche al pizzo sangallo, protagonista della gonna di cotone bianco proposta ai saldi estivi da United Colors of Benetton. E per guardare al back to office come ti accennavamo più sopra, non perderti la gonna pantalone di Pennyblack: eleganza, classe e sofisticatezza elevate al cubo.

Gonna plissé in jersey glossy, Max&Co. (in sconto a €118)



Minigonna in denim a doppio strato, Karl Lagerfeld Jeans, su Farfetch (in sconto a €67)

Maxi gonna svasata in puro cotone, Luisa Spagnoli (in sconto a €189)

Minigonna in cotone effetto-metallizzato, Diesel, su Farfetch (in sconto a €75)

Gonna midi in tessuto stretch, Proenza Schouler, su MyTheresa (in sconto a €182)

Gonna pantalone in envers satin, Pennyblack (in sconto a €111)

Minigonna in maglia, Missoni, su Luisaviaroma (in sconto a €270)



Gonna asimmetrica in chiffon, Patrizia Pepe (in sconto a €112,50)

Gonna in raso elasticizzato con orlo in piume, Marella (in sconto a €153)