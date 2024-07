Se non hai ancora approfittato dei saldi estate 2024, passa all’azione prima che anche l’ultimo affare vada a ruba. I vestiti in saldo da comprare ora ti daranno immensa soddisfazione in fatto di styling: corti, midi o lunghi, questi selezionati nella nostra guida shopping trascendono il concetto di stagionalità per continuare a essere i tuoi fedeli alleati di stile anche nei prossimi anni a venire.

Leggi anche Come indossare lo slip dress in 5 look

Ai saldi con furbizia: su quali modelli puntare?

Gli acquisti ai saldi? Sono furbi solo se guardano veramente al futuro. Ciò significa: non acquistare un nuovo abito solo perché costa poco, compralo perché sei sicura di volerlo indossare ancora e ancora e ancora anche nelle prossime stagioni e nei prossimi anni. I modelli su cui puntare sono dunque quelli classici, in pratica gli immancabili must-have di un autentico capsule wardrobe strutturato ad arte. Il tubino nero, ad esempio. Ma non solo! Pensa all’abito midi bianco, un altro infallibile passepartout da primavera a estate inoltrata. Anche i vestiti a fiori rientrano nella rosa dei papabili acquisti in sconto, ma pondera bene la tipologia di fantasia floreale che propongono. Infine, sì anche ai vestiti in denim! Sono cool e, in tutta onestà, non passano mai di moda.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i vestiti in saldo da comprare ora

Dai brand low cost alle grandi case di moda della scena internazionale, ecco a te i vestiti in saldo su cui noi siamo pronte a scommettere piccoli e medi investimenti. In questa selezione shopping c’è spazio per ogni budget e per tutte le tasche, così come per tutti i gusti. Per restare fedeli alla nostra promessa, non abbiamo incluso tipologie di abiti particolarmente eccentrici, bensì proposte timeless e dal fascino sempre attuale. Come l’abito midi nero in 100% lino di Zara e l’abito smanicato lungo di Karl Lagerfeld. Per una vena di glamour, non manca il vestito in seta con paillettes: lo firma Art Dealer, ed è magia pura. Sì anche alle fantasie floreali! Con il vestito di Diane Von Furstenberg, è impossibile sbagliare il look.

Vestito midi in filato 100% lino, Zara (in saldo a €39,95)

Abito lungo e svasato, H&M (in saldo a €15,99)

Miniabito in denim, Max Mara, su MyTheresa (in saldo a €107)

Abito lungo con monogramma, Karl Lagerfeld, su MyTheresa (in saldo a €149)



Miniabito in denim, Ganni, su MyTheresa (in saldo a €112)

Vestito svasato in 100% cotone, Proenza Schouler, su Farfetch (in saldo a €343)

Vestito con rouches in 100% cotone, Farm Rio, su Zalando (in saldo a €110,99)

Abito lungo drappeggiato, Jacquemus, su Farfetch (in saldo a €379)

Slip dress in seta con paillettes, Art Dealer (in saldo a €150)