C i sono borse e borse. Ma quelle acquistate in sconto ai saldi invernali sono il ritratto perfetto della soddisfazione. Hai già un'idea per i tuoi acquisti? Ecco a te i nostri consigli shopping, per portare a casa un vero affare con la A maiuscola

Via libera ai saldi invernali! Se stavi aspettando il momento giusto per investire su una nuova borsa (firmata!) questo è senz’altro quello più opportuno. In questa guida shopping ti sveliamo i modelli e le griffe su cui puntare per aggiungere al tuo guardaroba un accessorio di pregio e di cui difficilmente ti stancherai nel tempo. Scoprili subito.

Saldi invernali 2024: su quali borse puntare con i saldi?

Gli sconti sono vere tentazioni, ma attenzione a dirottare la tua attenzione su ciò che ti attrae per il prezzo e non per reale necessità. Metti a fuoco le tue esigenze: per prime cosa, è importante che tu capisca come desideri che sia la tua nuova borsa. A spalla o tracolla, piccola o grande. In una nuance neutrale o di un colore energico e vitaminico. Non dimenticare, inoltre, di osservare bene le borse che già hai a disposizione nel tuo guardaroba: c’è una nuova tendenza accessori che desideri sperimentare? O preferisci puntare su un modello che hai già collaudato nel tempo attraverso i tuoi look? Ecco le domande che ti aiuteranno senz’altro a definire l’identikit perfetto della borsa da acquistare ai saldi. Carta e penna e idee nero su bianco: non ti resta che individuare il tuo prossimo must-have!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: 15 borse scontate da comprare in saldo

Che i saldi invernali siano il momento propizio per individuare la borsa perfetta per te: in questa guida shopping troverai 15 proposte, tutte scontatissime, e con le quali il colpo di fulmine è praticamente assicurato. Troverai la tote bag nera – un grande classico – di Emporio Armani, che sarà la perfetta alleata per il giornate fuori casa. Troverai la mini tracolla di Tory Burch, un accessorio sublime che ti sfida a riconcepire il concetto di essenzialità. E ancora, perché non puntare sulla borsa in pelle plissettata di Themoirè? Una vera delizia per gli occhi e tutti i tuoi look più chic a venire.

PS. A proposito di grandi griffe, abbiamo selezionato per te anche la borsa in tessuto di Vivienne Westwood e quella in tracolla lavorata a maglia di JW Anderson: due grandi maison per le quali il cuore non può che battere fortissimo! Che la caccia alla tua borsa in sconto abbia inizio.

Tote bag in finta pelle, Emporio Armani, su Zalando (€94,99)

Borsa a tracolla con patta, Zara (€23,95)

Borsetta in tessuto con finte perle, 0711, su Farfetch (€146)

Tote bag in palma di Iraca, Marni, su Farfetch (€150)

Mini bag in pelle, Tory Burch (€259)

Borsa in pelle Saffiano, Michael Kors (€110)

Borsa a tracolla lavorata a maglia, JW Anderson, su MyTheresa (€180)

Borsa in pelle con plissè, Themoirè, su Breuninger (€159,99)

Borsa in tessuto, Vivienne Westwood, su MyTheresa (€222)

Borsa triangolare in similpelle, MM6 Maison Margiela, su MyTheresa (€217)

Borsa a spalla, Proenza Schouler White Label, su Farfetch (€102)

Borsa in pelle con frange, Maje Paris (€204)

Borsa in tessuto con motivo floreale, Coccinelle, su Zalando (€125,99)

Borsa a secchiello, Fiorucci (€68)

Borsa a mano in pelle, Ermanno Scervino (€93,80)