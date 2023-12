I l tuo stile è già collaudato? Va già bene così, questa ricerca sarà uno spunto divertentissimo per qualche ispirazione in più in base al tuo segno zodiacale. Sei a caccia della tendenza moda 2024 in cui identificarti? Bingo. Ecco cosa dice Stileo, il motore di ricerca moda leader in Italia

Dimmi che segno zodiacale sei e ti dirò cosa indossare. Con le tendenze moda 2024 ormai alle porte, la curiosità su cosa indosseremo il prossimo anno cresce sempre di più. Certo, il grosso è fatto: le collezioni sono già state presentate durante le fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi. Eppure, perché non approfittarne per scoprire cosa dice il nostro fashion oroscopo? Stileo, motore di ricerca online di abbigliamento, calzature e accessori, ci propone un trend per ogni segno zodiacale: scopri subito il tuo.

Ariete: il rosso è il tuo colore moda 2024

A chi è del primo segno dello zodiaco, Stileo consiglia il colore rosso declinato in tutte le sue sfumature: l’Ariete, spiega il report del motore di ricerca, è “dominato dal fuoco e noto per il suo spirito energico e passionale”. Si procede così dalla tonalità dello scarlatto a quella golosa della nuance ciliegia. Come indossare il rosso? In passerella da Chanel, ad esempio, l’ispirazione di stile è tutta negli accessori: la borsa rossa, in pelle verniciata, è un accento glamour che non può mancare (anche sui look total black). In alternativa, se l’audacia per osare non ti manca, prova con i look monocromatici. Puoi diversificare le texture abbinando la pelle con il knitwear, oppure il raso con il cotone. E infine, tieni a mente la tendenza street style che ci ha fatto compagnia per tutto il 2023: le it-girls hanno adorato scarpe e collant rossi, chissà che nel 2024 non ci torni la voglia di proseguire – letteralmente – con questo fil rouge.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel autunno-inverno 2023-2024.

Toro: beige e nuance naturali della terra

Se è vero – come afferma Stileo – che il Toro apprezza comfort ed eleganza, non possiamo che attingere la nostra dose di ispirazione dal re dell’eleganza assoluta in Italia: Giorgio Armani. Quelle che il motore di ricerca leader in Italia suggerisce sono, nello specifico, le tonalità della terra: verde bosco, marrone intenso e beige caldo non solo interpretano la natura profonda di questo segno zodiacale, ma trovano un contestualizzazione perfetta nell’estetica senza tempo di Giorgio Armani. I pantaloni marroni in seta lucida si indossano con cappe o giacche beige che, in una riconcezione più casual e democratica, potremmo tradurre persino con il classico trench beige o cappotto color cammello.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giorgio Armani autunno-inverno 2023-2024.

Gemelli: il giallo pastello, luminoso ma leggero

Poliedricità e vitalità sono due delle qualità di chi è del segno dei Gemelli. Come spiega Stileo, “i colori pastello luminosi e leggeri completano a perfezione la loro natura leggera e profonda”. Il colore che meglio ne descrive l’essenza curiosa e brillante? Il giallo, un colore effervescente che ben si sposa con l’ottimismo dei Gemelli, ma che può essere stemperato nelle sua versione pastello come insegna in passerella Prada. Nello spettro cromatico che Stileo riserva al Gemelli, ci sono anche tonalità più fredde come il celeste, la lavanda e il rosa cipria. Delicate e raffinate: da provare tutte.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2023-2024.

Cancro: tonalità fredde e lunari

Cancro: il segno dominato dalla Luna. “Le sfumature brillanti del bianco e dell’argento si sposano a perfezione con l’immagine eterea che caratterizza i nati sotto questo segno – spiega Stileo. – Proprio come la superficie scintillante dell’acqua, elemento a cui appartiene il Cancro, l’argento e il bianco perla sono i colori dell’intuizione e della purezza“. Traducendo questo messaggio in concetto moda, per i look a prova di tendenze 2024 attingiamo da Aniye Records, dove il tulle ricamato bianco incontra la ciniglia argentata. È solo un’idea, chiaramente: Stileo consiglia anche i look total white e le finiture perlate.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Aniye Records autunno-inverno 2023-2024.

Leone: lascia che la tendenza oro ti illumini

Paillettes, gioielli, tessuti dalla finitura metallizzata: cara leonessa, lascia spazio al colore oro. Il motivo, ancora un volta, lo spiega Stileo: “I Leone sono noti per la loro self-confidence, e amano essere ammirati: per questo, il loro colore non può essere che l’oro! Caldo e sfarzoso, questa tonalità mette in risalto la loro personalità solare e brillante”. Detto fatto, noi prendiamo ispirazione dall’abito drappeggiato Dolce & Gabbana che possiamo indossare già subito, proprio durante la stagione delle Feste. E se il look total gold ti sembra un po’ troppo, non temere: puoi sempre abbinarlo al rosso, oppure decidere di indossare gioielli oro come piccoli punti luce.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dolce & Gabbana autunno-inverno 2023-2024.

Vergine: stile collegiale con la tendenza preppy moda 2024

Precise, ambiziose e sempre attente alla cura del dettaglio. Le nate nel segno della Vergine si ritroveranno in questa descrizione. Ecco perché Stileo consiglia colori neutri, come il grigio, il verde oliva e il marrone: traduzioni (cromatiche) del loro spirito organizzativo e meticoloso. Nello specifico, è lo stile accademico che Stileo consiglia: rigorosamente sui toni neutri, come il grigio, può essere declinato con blazer sartoriali e minigonne a pieghe. Noi, guardando la collezione Antonio Marras, ti proponiamo un’interpretazione ancor più creativa dello stile collegiale: camicia bianca e cravatta in tartan (come in tartan è anche la minigonna).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Antonio Marras autunno-inverno 2023-2024.

Bilancia: pronta per la vie en rose?

“Governati da Venere e amanti di tutto ciò che è legato all’armonia e alla bellezza, chi appartiene al segno della Bilancia punta tutto sul proprio fascino elegante e sensuale – afferma la ricerca di Stileo. – Le tonalità di rosa morbide e tenui, insieme alle tonalità pastello, sono in sintonia con la loro natura raffinata”. E allora non resta che intraprendere questa strada, pronta per la vie en rose? Le tendenze moda inverno 2024 ci invitano a puntare su cardigan, slip dress e knitwear, ma anche fiocchi per capelli e accessori che richiamano – di nuovo – l’estetica Barbiecore che ci ha fatto compagnia per tutto il 2023. Esempio valido è quello firmato Benetton, che in questo look di passerella fonde romanticismo e bon ton.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Benetton autunno-inverno 2023-2024.

Scorpione: femminilità affascinante con il colore nero

Una donna Scorpione è enigmatica e misteriosa, proprio come sa esserlo il colore nero. Profonda e intensa, la più dark delle nuance spalanca le porte a infinite possibilità di styling: chic oppure dark, minimal o addirittura glamour, casual o magari punk. In passerella da Luisa Spagnoli, sono le paillettes a veicolare l’animo sofisticato ed elegante delle paillettes, protagoniste di un completo giacca e gonna abbinato a una canottiera bianca quasi trasparente. Non dimenticare però di attingere anche al tuo guardaroba per sfruttare al meglio i grandi classici: i pantaloni neri, il little black dress tanto caro a Mademoiselle Gabrielle Chanel, gli anfibi o – per le più bon ton – un paio di semplici ballerine.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli autunno-inverno 2023-2024.

Sagittario: magnetica e mistica, con il viola

“I Sagittario sono conosciuti per il loro spirito divertente e avventuroso, ma non solo: pur essendo un segno di fuoco, quindi estremamente vitale e spontaneo, questo segno possiede anche un animo saggio e riflessivo”. È per questo motivo che Stileo ci ricorda che il Sagittario è il segno zodiacale rappresentato dal colore viola: simbolo della nobiltà, della saggezza e della calma. Dal prugna intenso al porpora, le sfumature di questo colore si presentano a noi con lo stesso livello di fascino: sperimentalo nei tuoi look con gli abiti, oppure con accessori a contrasto con il nero. Vedi, ad esempio, gli stivali cuissardes viola di Philipp Plein: magnetici!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Philipp Plein autunno-inverno 2023-2024.

Capricorno: lo stile old money nei toni del marrone

Nel 2023 se ne è parlato tantissimo: l’estetica old money – insieme al quiet luxury – è venuta per restare. Anzi, in realtà non era mai andata via: case di moda come Loro Piana, in foto sotto in una proposta look per l’inverno 2024, ne hanno sempre fatto il proprio pilastro fondante. Ad ogni modo, è proprio questa la tendenza moda che secondo Stileo traduce il mood classico, pratico e tradizionale del Capricorno: “Segno di terra, le tonalità classiche del marrone cioccolato e del cammello riflettono perfettamente il suo stile senza tempo e signorile. Nel nuovo anno è bene investire in cappotti di lana marrone o cammello, mocassini in pelle o un’intramontabile cintura in pelle marrone che creano look in grado di emanare raffinatezza e affidabilità”. Parola di Stileo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Loro Piana autunno-inverno 2023-2024.

Acquario: futuristica e innovativa, con il blu elettrico

Creative, innovative, a tratti ribelli. È alle donne Acquario che Stileo consiglia le tonalità più futuristiche, come il blu elettrico e l’argento metallizzato: “Sono in perfetta sintonia con il loro spirito unico e avanguardistico”, riporta lo studio del motore di ricerca. Insieme alla tendenza argento, che nel 2023 è stata permeante nei look street style delle it-girls, la proposta del blu elettrico si fa molto allettante, specialmente se indossata tono su tono come insegna in passerella Jil Sander. Di più: sia l’argento sia il blu elettrico sembrano prendere vita, come per magia, se declinati in materiali dalle finiture lucenti. Prova con pelle, seta e velluti.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jil Sander autunno-inverno 2023-2024.

Pesci: come nel mare, nel blu dipinto di blu

Dei Pesci, Stileo ci dice: “Sono sognatori ed esteti, amano ogni forma d’arte e hanno un’anima sensibile e creativa, ma anche intensa e profonda”. Ecco perché a rappresentarli sono le tonalità marine: “acquamarina, blu petrolio e celeste catturano la loro natura vivace e fantasiosa”, spiega la fonte. Questi colori aiuteranno la donna Pesci a esprimere al meglio creatività e sensibilità, ma come indossarli? Sicuramente a piccole dosi, con accessori o gioielli. Ma anche attraverso cappotti, vestiti e silhouette oversize che rubano tutta l’attenzione: vedere per credere questa proposta Gucci, “un tuffo dove l’acqua è più blu, niente di più”.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2023-2024.