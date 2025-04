Chi ha detto che in viaggio non si possa avere comodità e coolness allo stesso tempo? Se quando ti aspetta un treno o un volo pensi subito a leggings e tuta, allora sei nel posto giusto. Che tu stia organizzando una fuga last minute o un viaggio a lungo raggio, sapere come vestirsi in viaggio è la chiave per sentirsi a proprio agio – e impeccabili – in ogni situazione. Qui ti sveliamo qualche idea outfit per sentirti carina anche mentre viaggi e i capi giusti da avere nel tuo guardaroba per essere pronta alla tua prossima avventura.

Come vestirsi in viaggio: outfit pratici, comodi e chic

Sì è vero, i leggings sono una grande tendenza di questa stagione (Prada docet), ma non sono l’unico capo ideale per viaggiare. Che si tratti di una fuga di piacere o un impegno di lavoro è importante che tu ti senta comoda, ma al tempo stesso splendida e in ordine. Il segreto? Non rinunciare ai tuoi capi preferiti (specialmente se si tratta di camicie e maglieria), opta invece per gonne e pantaloni che non costringano la vita. Vai di scarpe comode: le sneakers, ancor meglio se colorate sono le compagne ideali, ma se sei ballerina addicted o una tipa da mocassini, sono delle opzioni altrettanto valide.

Anche quando parliamo di come vestirsi in viaggio, l’ispirazione può arrivare dai migliori look dello street style. Infatti, se l’abbinamento pantaloni palazzo e sneakers ti suona troppo basico, puoi divertirti con la parte superiore. Come? Giocando con i colori di tendenza e stratificando una camicia colorata con i tuoi maglioni preferiti (gli stessi che non entrerebbero nel tuo bagaglio).

Launchmetrics/Spotlight

Con il denim non si sbaglia mai, nemmeno in viaggio, a patto che non sia esageratamente lungo. Quindi, se sei ai tuoi jeans preferiti non vuoi rinunciare, non farlo! Opta però per modelli baggy o a palazzo: coolness e comfort in un colpo solo. Se è nelle tue corde puoi scegliere un total look in denim (anche questo di grande tendenza), oppure puoi giocare con texture e fantasie ton sur ton!

Launchemetrics/Spotlight

Vuoi giocare d’astuzia? Indossa un pantalone dal taglio sartoriale, con pence e dal gusto un po’ maschile, stratifica con i tuoi basici preferiti – vedi alla voce t-shirt, camicie e felpe dal taglio boxy – e il gioco è fatto. Saranno le previsioni meteo a suggerirti il capospalla ideale, ma finché sei in tempo goditi trench e bomber. Il trucco di questo outfit? I pantaloni palazzo sono perfetti per viaggiare, ma anche per gli appuntamenti di lavoro (qualora si tratti di una trasferta per affari) o le occasioni serali più chic.

Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi in viaggio? Anche le gonne possono essere un’ottima alternativa. Ma opta per modelli midi, svasati e magari con l’elastico in vita. Sapevi che puoi stratificare anche i capispalla? Prendi appunti e sarai prontissima al clima più imprevedibile.

Launchmetrics/Spotlight

I capi ideali in viaggio

Pantalone in cotone morbidissimo, caratterizzato dalla gamba dritta e dalla coulisse in vita, PS. Don’t forget me (€219)

Pantaloni in tencel, dalla silhouette rilassata con coulisse in vita e tasche, Cos (€99)

Gonna midi in cotone con bordo inferiore a palloncino, Mango (55,99)

Jeans baggy dritti a vita media, Zara (€45,95)

Camicia di jeans oversize, JW Anderson x Uniqlo (€39,90)

Camicia over in lino e cotone, Marella (€179)

Abito midi in jersey, con collo asimmetrico e maniche a tre quarti, & Other Stories (€69`

Abito chemisier in popeline, Icona (€179)

Giacca in cotone, 40WEFT (€100)

Maglia a righe tricot, Pennyblack (€119)

maglione giallo in cotone, Marc O’Polo su Zalando (€149,99)

Cadigan lungo con tasche e impunture a contrasto, Zara (€55,95)

