T re, due, uno, via! Pronta per godere al massimo dei saldi? Non c'è niente di più bello del portare a casa un vero e proprio affare. In questa guida ti consigliamo 10 vestiti scontati per i tuoi acquisti, tutti a prova di budget

Sei pronta per i saldi? Venerdì 5 gennaio 2024 è la data designata in Italia: in attesa della partenza ufficiale, noi ci siamo portate avanti adocchiando per te i primi affari da fare online. Scopriamo insieme quali sono i vestiti su cui puntare e perché: in questa guida shopping troverai 10 modelli che vale assolutamente la pena avere nel proprio guardaroba.

Saldi invernali 2024: su quali vestiti puntare?

Anche in occasione dei saldi invernali, il nostro shopping sarà furbo se ragioneremo in modo astuto. Pensa ai principi di un buon capsule wardrobe e seleziona i tuoi acquisti mettendo in cima alle priorità i grandi classici. Ad esempio, il tubino nero – ovvero, il little black dress – tanto caro a Mademoiselle Gabrielle Chanel. O ancora, pensa allo slip dress di seta o raso, un vero abito quattro stagioni da stratificare all’occorrenza con la tendenza layering. Sì anche ai vestiti di lana, che potrai continuare a sfruttare in questa stagione o reintrodurre nel tuo guardaroba con il prossimo freddo: fare acquisti furbi significa anche pensare già in ottica di qualche stagione più avanti. Ecco perché è necessario puntare su capi timeless che, più che rispecchiare le tendenze (passeggere), siano specchio del nostro stile unico e distintivo. Non senza un guizzo di estrosità: sì anche a piume, fantasie e cristalli!

Foto Launchmetrics/Spotlight

I vestiti in sconto da comprare ora

Ecco la nostra selezione di vestiti scontati da acquistare ai saldi invernali 2024. Le silhouette accontentano ogni gusto: dai minidress per osare ai tagli midi perfetti anche per i tuoi prossimi look da ufficio. Anche la palette spazia dalle tonalità neutre – vedi l’abito grigio di Uniqlo o il vestito bianco di JW Anderson – fino ai colori più gioiosi e intensi che ritroviamo nel vestito di raso di Weekend Max Mara e il minidress con piume di Art Dealer. Non ti resta che individuare il tuo alleato di stile e concludere il tuo affare a prezzo ridotto.

Vestito in maglia con collo a barchetta, Uniqlo (€29,90)

Minidress con fantasia animalier glitter, Calliope, su Zalando (€19,90)

Vestito midi in misto lana, Zara (€39,95)

Abito con stampa, Just Cavalli, su Farfetch (€75)

Abito lungo in raso, Polo Ralph Lauren, su MyTheresa (€360)

Vestito con stampa zebrata, COS (€75)

Vestito di lana con piume, Art Dealer (€250)

Abito midi con volant, JW Anderson, su MyTheresa (€330)

Tubino a fascia con cristalli, ba&sh (€136,50)

Abito con scollo a barca, Weekend Max Mara, su Zalando (€159,99)