Come vestirsi per fare la madrina di cresima

Hai accettato il ruolo con amore e gioia, e il magico giorno si sta avvicinando. Cosa indossare per fare la madrina di cresima? Senza lasciarti confondere troppo dalle infinite tendenze moda primavera 2025, vieni con noi dritta al nocciolo della questione (di stile): l’eleganza più sublime sarà la chiave di svolta per il tuo look da madrina. Certo, la parola eleganza può a sua volta rispondere a molteplici interpretazioni. Ma noi ne abbiamo selezionate alcune di grande ispirazione, frutto della creatività delle it-girls dello street style. Vieni con noi alla scoperta di 5 look per la perfetta madrina di cresima.

Cosa indossare per fare la madrina di cresima? Tailleur rosa, variazione sul tema

La morbida e accogliente dolcezza del rosa pastello incontra l’eleganza disinvolta e chic di un tailleur che sfida i canoni convenzionali. Accantona l’idea di un completo formale e attillato, di quelli dal design strutturato che rimandano – inevitabilmente – anche alle mise da ufficio. Questo look street style è un invito al romanticismo, ai completi composti da morbidi pantaloni larghi e a vita alta, in abbinamento con giacche en pendant rifinite da orli con rouches e cintura tono su tono.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Cosa indossare per fare la madrina di cresima? Bon ton col completo in tweed

Se vuoi indossare una gonna al ginocchio con una giacchina abbinata, le tendenze moda primavera 2025 ti offrono il proprio lasciapassare. L’ispirazione arriva da questo look parigino très chic, da prendere definitivamente in considerazione per l’uso – sempre elegante, mai banale – del tweed, il tessuto che fu caro anche a Mademoiselle Gabrielle Chanel. Potrai completare il look da madrina con delle slingback col tacco basso, una borsetta a tracolla e orecchini di perla.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Look monocromatici e nuance energicamente vibranti

La protagonista di questo momento speciale sarà senza dubbio la cresimanda, ma chi dice che la madrina non possa esaltare il suo stile attraverso una nuance squillante e vivace? La moda primaverile ti esorta a testarti anche nello styling del colore arancione, come dimostra questo sofisticatissimo ensemble che prende forma attraverso l’abbinamento di maxi blazer e pantaloni coordinati. Strategico è l’uso della cintura in vita: un richiamo all’obi giapponese, per un risultato tono su tono dal fascino elevatissimo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il vestito bianco, con degli impeccabili tocchi di nero

A differenza dei matrimoni, dove testimone e invitate devono assolutamente stare lontane dal colore bianco (di sposa ce ne è una, tutte le altre son nessuna!), una cresima offre alla madrina anche la possibilità di esplorare il total white. O quasi. Perché se il bianco da testa a piedi non ti convince poi così tanto, puoi ispirarti a questo look street style che aggiunge accenti di nero attraverso scarpe e accessori.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Fiori e paillettes, per il perfetto completo elegante

Sì, fidati di noi: puoi indossare le paillettes anche se la cresima è celebrata di giorno. Resta lontana dalle paillettes dorate e argentate, quelle tipicamente pensate per i look serali più glamour. La soluzione? È qui, sotto i nostri stessi occhi: paillettes trasparenti e stampe floreali, per conferire una patina glam anche alle mise che si prestano a un festeggiamento alla luce del sole.

Foto Launchmetrics/Spotlight

