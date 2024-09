Che autunno sarebbe senza trench? Il capospalla per eccellenza torna a dettare tendenze nella stagione della moda autunno 2024. E lo fa non solo con il suo protagonista per antonomasia (lunga vita al trench cammello!) ma anche con una variante altrettanto interessante: il trench verde. Lo street style gli fa l’occhiolino, sfoggiandolo con sneakers, anfibi o tacchi. E neppure i brand – low cost e del lusso, ovviamente – gli sono indifferenti: abbiamo selezionato per te le idee shopping su cui investire il tuo budget (piccolo o grande che sia). Quale di questi diventerà il tuo must-have?

Come abbinare il trench verde oliva?

Il trench verde oliva, come anche quello nelle tonalità verde bosco e verde militare, rievoca il fascino della donna esploratrice. In questo look street style, il mood in questione è portato alla massima espressione dal cappello idrorepellente e dalla silhouette tipica dei bucket hat. Tuttavia, ciò che realmente ci interessa (e appassiona) è lo styling: i jeans dritti e a vita alta trovano spazio sotto un top e una maxi camicia bianca lasciata volutamente aperta. Poi c’è la borsa, un grande classico: la tracolla nera portata a spalla. E il trench verde non è mai stato così (tanto) minimal chic.

Idee shopping per l’autunno 2024

Corto o lungo? In cotone o in tessuto idrorepellente? Oversize o aderente? E ancora, con o senza cintura? Quando si tratta di scegliere un nuovo trench, le domande non possono che essere molte (e tutte lecite). La moda autunno 2024 ti invita a esplorare nuovi modelli, che variano nelle silhouette, nelle sfumature cromatiche e anche nei budget (dal low cost al ready-to-wear: a te la scelta!). In questo prontuario di stile ti segnaliamo le 10 idee shopping su cui puntare adesso il tuo radar: non sono solo must-have di stagione, ma anche passepartout alleati di tutte le prossime stagioni a venire. Provare per credere.

Giacca corta idrorepellente, Zara (€69,95)

Capospalla doppiopetto con cintura, Pepe Jeans, su Zalando (€190)

Capospalla con cintura in 100% cotone, & Other Stories (€179)

Doppiopetto in twill, H&M (€79,99)

In gabardina di misto cotone, Liu Jo (€269)

Doppiopetto in cotone, Arket (€249)

Con cintura e dall’effetto stropicciato, Claudie Pierlot, su Farfetch (€325)

In poliestere riciclato e con pattina frangivento, Aexae, su Farfetch (€967)

In 100% cotone e con maniche a sbuffo, Loewe, su MyTheresa (€2.400)

In cotone, Uniqlo:C (€109,90)