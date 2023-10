L 'abbonamento in palestra? Fatto. E lo shopping per i tuoi look sportivi? Ci siamo: ecco a te 25 idee moda, tutte a prova di tendenze autunno-inverno 2023-2024

C’è chi non ha mai smesso di allenarsi, chi invece ha rallentato un po’ (senza rinunciare al tappetino di yoga anche in vacanza). Qualcun’altra invece si è cullata nella pausa estiva. Poco importa a che punto sei, quel che importa è che sei pronta a ricominciare, a ritagliarti un momento tutto tuo, per dedicarti al tuo benessere psicofisico. In palestra, al parco, in una sala di yoga o anche a casa: ovunque tu voglia. Lascia che il tuo benessere passi anche per la voglia di sentirti bene nei tuoi abiti, oltre che nella tua pelle. Abbiamo selezionato per te 25 proposte shopping per sciogliere un dubbio: come vestirsi in palestra? Ecco il tuo prontuario di stile, tra T-shirt, canottiere, leggings, joggers e felpe a prova di tendenze moda autunno-inverno 2023-2024.

Come vestirsi in palestra? T-shirt e canottiere

C’è chi preferisce la T-shirt, chi invece predilige la canottiera: a te la scelta, purché tu ti senta perfettamente a tuo agio. In palestra, a prescindere dall’attività sportiva, la comodità non è un optional. Anzi, è la conditio sine qua non!

T-shirt mélange con piccolo logo, Freddy (€24,90)

T-shirt con colletto stondato, Adidas (€40)

Canottiera tecnica microforata, Oysho (€25,99)

T-shirt 100% cotone, Nude Project (€45)

Top corto, Puma (€40)

Shorts e ciclisti

Magari vorrai stratificarli, indossandoli sopra i leggings o una calzamaglia calda. Magari invece preferisci indossarli sotto i joggers larghi, che toglierai dopo il riscaldamento. Il look per l’allenamento in palestra si costruisce con piccole accortezze e strategie. L’importante, anche nella scelta di shorts e pantaloncini ciclisti, è sentirsi sempre e comunque a proprio agio.

Shorts da ciclista in maglia a coste, Kiabi (€10)

Shorts in tessuti ecosostenibili, Pangaia (€65)

Shorts con vita elasticizzata, Ecoalf (€109)

Shorts in tessuto tecnico, H&M (€19,99)

Shorts con vita elasticizzata, Kappa (€39)

I joggers

I pantaloni della tuta sono il perfetto must have autunnale. Comodi, caldi, una vera coccola tutta da indossare. Ti torneranno utili non solo in palestra, ma anche nei tuoi look daily: puoi indossarli con le sneakers quando sei in modalità work out, ma anche con gli anfibi o i combat boots per sperimentare un po’ di coolness.

Joggers slim fit, OVS (€19,95)

Pantaloni da tuta, New Balance (€55)

Joggers elasticizzati, Uniqlo (€19,90)

Joggers con logo, Fiorucci (€225)

Joggers con nastro a contrasto, Golden Goose (€135)

Leggings

Yoga, pilates, un semplice work out o magari una sessione di corsa al parco: con i leggings, non si sbaglia mai. La comodità è assicurata e, se li scegli a vita alta, avrai anche la sensazione di essere perfettamente sostenuta e coccolata da un capo morbido e fasciante.

Leggings elasticizzati a vita alta, Yamamay (€29,95)

Leggings senza cuciture, Pompea (€19,99)

Leggings modellanti, Calzedonia (€29,95)

Leggings multicolor, YogaGo (€76)

Leggings a coste, Lululemon (€118)

Felpe con e senza cappuccio

Infine, non può mancare la felpa con o senza cappuccio. Anche questo è un must have che si rivelerà essere perfettamente ibrido e trasversale, perché potrai indossare le felpe in chiave casual chic anche con i tuoi pantaloni sartoriali preferiti, o magari con i jeans. Intanto, in palestra restano imperative.

Felpa con cappuccio, The North Face (€95)

Felpa con cappuccio, Polo Ralph Lauren (€179)

Felpa con fit voluminoso, Nike (€59,99)

Felpa a costine con tasca frontale, Zara (€39,95)

Felpa sportiva con percentuale in lana, Natura (€49,90)