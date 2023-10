M ontgomery o montone? A quadri o a tinta unita? In questa guida ti portiamo alla scoperta di 7 cappotti di tendenza questa stagione. C'è di più: sono anche dei grandi classici, che amerai indossare a prescindere da qualsiasi tendenza moda

Non uno, non due, non tre. Bensì, sette. Sette cappotti tra cui scegliere il tuo alleato moda autunno-inverno 2023-2024: perché il cappotto è davvero un alleato di stile e comodità. Ergo, gemelliamoci subito con il nostro preferito, perfetto per affrontare la stagione del grande freddo in arrivo.

Cappotti: il Montgomery lungo

Un’abbottonatura caratteristica, anzi unica e distintiva: gli alamari. Sono loro i veri protagonisti del Montgomery, il cappotto iconico che deve il suo nome e la sua fama a Bernard Law Montgomery. Negli anni Cinquanta, il comandante delle truppe britanniche della Marina Inglese fu il pioniere del cappotto in panno. Il successo di quel capospalla è stato in grado di resistere alla prova del tempo: lo ritroveremo nelle collezioni moda autunno-inverno 2023-2024, e sarà molto facile da indossare nei look quotidiani. Con i jeans, con i pantaloni sartoriali dritti, ma anche con i vestiti midi. L’ispirazione in foto sotto arriva da Prada, dove il cappotto Montgomery viene indossato con le ballerine col tacco e con decorazione in stile origami.

Courtesy Prada.

Il cappotto trapuntato

Le impunture a vista e tono su tono fanno del cappotto trapuntato un vero e proprio piumino. Scelto nella versione lunga al ginocchio, diventa così un vero alleato del guardaroba femminile in vista del grande freddo. E non solo: puoi indossarlo anche nelle giornate di pioggia, specialmente se sceglierai una versione con il cappuccio. Come indossarlo? Come più preferisci, perché questo è un modello assolutamente versatile. Sta bene con le sneakers come con gli stivali col tacco.

Courtesy COS.

Il cappotto Teddy

Un bel pellicciotto (ecologico e non di origine animale, ovviamente) è ciò di cui ti innamorerai a prima vista. Il cappotto Teddy, nome iconico nell’universo Max Mara, ha appena compiuto dieci anni. Certo, quello della maison italiana diretta da Ian Griffiths è un investimento vero e proprio, ma lo spirito del teddy coat puoi ritrovarlo anche in altre proposte low cost e a prova di budget. Come si indossa? Adorerai sperimentarlo in chiave tono su tono, per un risultato finale chic e sofisticato.

Courtesy Max Mara.

Il cappotto a quadri

Mai senza cappotto a quadri. Anzi, ti diciamo di più: dire cappotto a quadri significa spalancare le porte a tantissime fantasie, come il tartan scozzese, il pied de poule e il principe di Galles. Quale sia la tua fantasia preferita lo scoprirai solo sperimentandoti e provandoli: quando avrai trovato il tuo, l’istinto te lo dirà. Per cominciare: scegli un cappotto a quadri bianchi e neri, sono facili da abbinare. Proprio come questo in foto, firmato Pennyblack.

Courtesy Pennyblack.

Il cappotto texturizzato

Animalier? Sì, grazie. Un vero accento di grinta e personalità sui look quotidiani. Questo cappotto dalla texture in finto coccodrillo è di Alessandra Rich (una casa di moda molto cara anche a Kate Middleton), e ci serve come fonte di ispirazione per mostrarti come creare un look chic ma dalle sfumature leggermente dark. Puoi abbinare il cappotto texturizzato con vestiti dello stesso colore, oppure indossarlo sopra un tailleur. E se il cappotto ha la cintura, meglio ancora.

Courtesy Alessandra Rich.

Il cappotto rosso con spalle boxy

Un cappotto per la sera? Sceglilo colorato, ma soprattutto sceglilo rosso. Potrai indossarlo con abiti sensuali dello stesso colore, come proposto in foto sotto dalla stilista Magda Butrym. Oppure potrai declinarlo in chiave urban, con gli anfibi ad esempio, di giorno. Eppure, fidati, è di sera che il cappotto rosso assume connotati glamour irresistibili, specialmente se abbinato a gioielli di perle e – perché no? – un filo di rossetto rosso.

Courtesy Magda Butrym.

Il cappotto lungo in montone

Dulcis in fundo, il cappotto con profilature in montone. Un classico senza tempo del guardaroba donna, che trova la sua massima espressione nella lunghezza al ginocchio. Caldo, comodo, accogliente: indossarlo è un piacere, affrontare il freddo con questo capospalla è un sollievo. Lo ritroviamo in versione total black nella proposta di Pepe Jeans, ma ti invitiamo a tenere un occhio aperto anche sulle versioni color cammello con pellicciotto bianco.

Courtesy Pepe Jeans.