I guanti saranno anche l’accessorio feticcio di questo Sanremo, ma i vestiti a sirena e gli abiti a fascia conquistano senza dubbio il podio delle tendenze moda di questa 75esima edizione. Sul palcoscenico del Teatro Ariston c’è voglia di raccontare una femminilità che non ha bisogno di essere esuberante: gli abiti sono preziosi ma non sfarzosi, elegantissimi ma non opulenti. Il tutto si riduce a un’idea semplice (ma non banale) della raffinatezza, senza rinunciare al desiderio di enfatizzare le linee del corpo femminile attraverso corpetti e bustier che valorizzano il seno (talvolta fino a strizzarlo, e va bene così!). Rivediamo i vestiti più belli di Sanremo 2025, che sono a fascia o a sirena. Un dato di fatto, ma anche una tendenza moda ufficialmente decretata.

I vestiti più belli di Sanremo 2025: Noemi, come una sirena

Un vestito blu firmato Rochas, un altro all’insegna del black & white firmato Giambattista Valli Couture. Filo conduttore: il taglio, rigorosamente a sirena. I vestiti di Noemi non racchiudono solo l’essenza di una tendenza moda a cui guardare con estasi, ma rappresentano anche la conferma di quanto avevamo preannunciato: la sua evoluzione attraverso la ricerca del suo stile l’ha portata a esprimere quella che oggi sembra essere proprio la versione più autentica e femminile di sé stessa.

Foto Ipa. Noemi in Rochas al Festival di Sanremo 2025.

Foto Ipa. Noemi in Giambattista Valli Couture al Festival di Sanremo 2025.

I vestiti più belli di Sanremo 2025: gli abiti a fascia di Elettra Lamborghini

Esplosiva e a tratti irriverente, la co-conduttrice Elettra Lamborghini ha sfruttato al meglio l’occasione di Sanremo per utilizzare la moda come strumento per divertirsi, oltre che per esprimere tutto il brio che caratterizza la sua personalità. Dei suoi molteplici cambi look, hanno conquistato la nostra attenzione i vestiti di Zuhair Murad, lo stilista libanese devoto alla meticolosità e la preziosità della couture. E anche alla valorizzazione del corpo femminile, come ben suggeriscono i look di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025.

Foto Ipa. Elettra Lamborghini in Zuhair Murad al Festival di Sanremo 2025.

Foto Ipa. Elettra Lamborghini in Zuhair Murad al Festival di Sanremo 2025.

Il vestito a sirena e l’abito a fascia di Miriam Leone

Vestiti a sirena e abiti a fascia anche per Miriam Leone, che ha affiancato Carlo Conti nella terza serata di Festival insieme ad Elettra Lamborghini. L’attrice 39enne di Catania ha portato sotto i riflettori l’eleganza sublime di Giorgio Armani Privé e l’estetica spumeggiante di Giambattista Valli Couture. Il primo abito, impreziosito da piccole perle, presenta un taglio dritto e un’elegantissima silhouette a fascia: una dichiarazione della femminilità in perfetto stile Giorgio Armani. Il secondo, invece, porta all’attenzione il colore rosso in una tonalità audace e vibrante, valorizzato dalla silhouette a sirena costruita con peplum e drappeggi. Che meraviglia!

Foto Ipa. Miriam Leone in Giorgio Armani Privé al Festival di Sanremo 2025.

Foto Ipa. Miriam Leone in Giambattista Valli Couture al Festival di Sanremo 2025.

I vestiti più belli di Sanremo 2025: l’abito bustier di Clara

Un abito che è tutto un programma, anzi, no: è tutto un luccichio! Clara, in gara a Sanremo con Febbre, ci delizia con un look luminoso e prezioso, firmato dalla casa di moda Giuseppe Di Morabito. La tendenza moda decretata da questa edizione di Festival si concede qui una licenza poetica: oltre la silhouette fasciante, adoriamo il peplum all’altezza della vita. Il risultato? Un abito scultoreo, da vera musa.

Foto Ipa. Clara in Giuseppe Di Morabito al Festival di Sanremo 2025.

L’abito a fascia di Vittoria Puccini, un viaggio indietro nel tempo

Ospite al Festival di Sanremo 2025 per presentare il film FolleMente e la serie Belcanto, Vittoria Puccini ha incantato il pubblico riportando alla luce un pezzo d’archivio della maison Giorgio Armani Privé. Il suo abito haute couture non è solo un’ode al color madreperla, ma anche un viaggio indietro nel tempo: è proprio il look numero 60 della collezione primavera-estate 2009. Il vestito conferma quanto la cifra stilistica di Giorgio Armani continui a essere – nonostante il passare del tempo – ciò che di più contemporaneo e attuale l’eleganza italiana possa offrire.

Foto Ipa. Vittoria Puccini in Giorgio Armani Privé al Festival di Sanremo 2025.

L’abito fasciante di Bianca Balti

Tantissimi sono stati i look portati sotto i riflettori dalla co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2025. Meravigliosa in ognuno di questi, Bianca Balti ha a sua volta scelto anche un abito fasciante, alla cui allure non abbiamo saputo affatto resistere. Questa creazione firmata Fendi Couture è un tripudio di paillettes ed eleganza, il massimo della femminilità portata all’attenzione del pubblico italiano.

Foto Ipa. Bianca Balti in Fendi Couture al Festival di Sanremo 2025.

Gli abiti bustier di Elodie

Dimenticarsi alle 7 è la canzone con cui Elodie gareggia in questa edizione del Festival di Sanremo. Ma la competizione della cantante 34enne di Roma passa anche per lo stile, perché i suoi look sono da podio in fatto di sensualità: vedere per credere il fil rouge che lega i suoi abiti, ovvero il bustier. Il corpetto dei vestiti – sia quello argentato firmato Prada, sia quello nel colore Rosso Ancora di Gucci – è strutturato e pensato per fasciare e scolpire il corpo.

Foto Ipa. Elodie in Prada al Festival di Sanremo 2025.

Foto Ipa. Elodie in Gucci al Festival di Sanremo 2025.

L’abito bustier di Gaia

Bustier anche per Gaia, in gara con Chiamo io chiami tu. La giovanissima cantautrice italiana ha scelto una creazione firmata Dilara Findikoglu: un abito declinato nella sua tonalità di incarnato, con tanto di trasparenze per un effetto vedo-non-vedo che si rispetti. Quanto alla silhouette, anche stavolta il diktat è quello decretato da Sanremo 2025: fasciante fino a scolpire il corpo, complice l’amato bustier.

Foto Ipa. Gaia in Dilara Findikoglu al Festival di Sanremo 2025.

