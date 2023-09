T rench di Max Mara? O vestito di paillettes di Emporio Armani? E il tubino: meglio minimale come quello di Prada o tempestato di paillettes come proposto da Blumarine? In questa wish list troverai i nostri desideri (di stile) del 2° giorno di sfilate della Milano Fashion Week. Cosa scegli?

Altro giorno di sfilate, altro giro. La Milano Fashion Week procede spedita all’insegna delle nuove tendenze moda primavera-estate 2024, e la nostra wish list si arricchisce sempre di più. Dopo aver annotato tutto ciò che più abbiamo amato del primo giorno di fashion show, eccoci con una nuova selezione di capi e accessori. Tra glamour ed eleganza.

Moda primavera-estate 2024: il trench di Max Mara

Un capospalla Max Mara nel guardaroba femminile? Semplicemente, iconico. Ian Griffiths, il direttore creativo della casa di moda, ne consacra di stagione in stagione l’emblematicità. Quelle in passerella questa stagione sono le collezioni moda primavera-estate 2024: non meravigliarti se non trovi (anche) il famigerato cappotto color cammello. Anzi, è così celebre che questa stagione Max Mara gli ha dedicato un evento ad hoc per celebrare i 10 anni del Teddy Coat. Noi, intanto, abbiamo puntato gli occhi su questo trench.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Max Mara primavera-estate 2024.

L’abito drappeggiato di Genny

Perché chi di noi non sogna di sentirsi così? Un po’ diva, un po’ Beatrice di Dante Alighieri. Questo abito bianco firmato Genny fa della sensualità il suo punto di forza: il drappeggio, il profondo scollo a V, il tessuto morbido e fluttuante. Una gioia per gli occhi (e chi lo indossa).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Genny primavera-estate 2024.

Il tubino di Prada

Di questa sfilata ricorderemo un fashion moment molto speciale: Miuccia Prada, che insieme a Raf Simons è alla co-direzione creativa della maison che porta il suo cognome, ha voluto che nei saluti finali ci fosse con lei e Raf anche Pietro Zambernardi, Design Director che lascerà il ruolo dopo oltre vent’anni di onorata carriera. E in passerella? Abbiamo adorato il tubino in perfetto stile Prada: esecuzione sartoriale minimalista e impeccabile, con dettagli volant iper-chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada primavera-estate 2024.

La cintura di MM6 Maison Margiela

Un accessorio dal logo unico e distintivo. MM6 Maison Margiela è la linea di abbigliamento urban della maison francese Maison Margiela: la cintura in pelle con placca dal logo perfettamente riconoscibile è (d’obbligo) nella nostra wish list.

Foto Launchmetrics/Spotlight. MM6 Maison Margiela primavera-estate 2024.

L’abito da sera di Emporio Armani

L’eleganza di re Giorgio, quale sogno più grande? In passerella da Emporio Armani, va in scena un vestito lungo e morbido, interamente tempestato di paillettes dall’effetto dégradé. Noi lo immaginiamo per i look da sera, portato con sandali o slingback con tacco stiletto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani primavera-estate 2024.

La T-shirt stampata di Moschino

In passerella a Milano è andata in scena la prima collezione Moschino senza direttore creativo. Dopo l’addio di Jeremy Scott, la maison non ha ancora inquadrato chi prenderà l’agognato posto. Nel frattempo, ci ha deliziato con una sfilata-evento per i 40 anni della maison. Cosa scegliere? Ovviamente, una T-shirt stampata con una frase ironica e in pieno mood Moschino: “Protect me from the fashion system”.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Moschino primavera-estate 2024.

Il minidress di paillettes di Blumarine

Glamour chiama, noi rispondiamo. In passerella da Blumarine, ecco un minidress di paillettes dal diktat imperativo: brillare. Un abito che farà sicuramente impazzire millennial e Gen Z: d’altronde, Blumarine dialoga a perfezione con l’estetica Y2k (ovvero, la moda degli anni Duemila).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Blumarine primavera-estate 2024.