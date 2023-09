D opo New York e Londra, è finalmente il turno di Milano: le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2024 sono appena iniziate, e il concentrato di stile è altissimo. Cosa vorremmo già avere di ciò che abbiamo visto in passerella? Te lo sveliamo qui, nella nostra wish list dal 1° giorno di Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week è ufficialmente ripartita all’insegna delle collezioni moda primavera-estate 2024, e il nostro fashion radar non ha potuto fare a meno di intercettare già le prime tendenze della bella che stagione che verrà. Cosa indosseremo? Ecco la nostra wish list: di giorno in giorno, condivideremo gli abiti e gli accessori must-have. Si parte con la prima giornata di MFW.

Milano Fashion Week: il caftano di Antonio Marras

Della nuova collezione Antonio Marras primavera-estate 2024 amiamo già il caftano lungo e stampato. Come si indossa? Con la nonchalance di un diva vera quale Marisa Schiaparelli Berenson, amica dello stilista originario di Alghero. Antonio Marras, nel ricreare in passerella il set di uno studio cinematografico, ha voluto la sua cara amica modella e attrice Marisa Berenson.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Antonio Marras primavera-estate 2024.

La Baguette di Fendi

Il nostro desiderio feticcio della collezione Fendi? L’iconica Baguette, la it-bag che non passa mai di moda, ma che anzi la maison reinterpreta di stagione in stagione con nuovi colori e materiali. Se l’hai riconosciuta, sai anche dove l’hai (già) vista: è la borsa amatissima da Carrie Bradshaw, alter-ego cinematografico di Sarah Jessica Parker, in Sex and The City.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi primavera-estate 2024.

Il gilet in crochet di Marco Rambaldi

È considerato ancora uno dei nomi emergenti della Milano Fashion Week, ma tienilo a mente: Marco Rambaldi è un vero talento. Ha riscritto i codici dell’eleganza femminile in chiave genderless, con una particolare attenzione all’inclusione. E poi, il crochet: che meraviglia! Il crochet torna nelle sue collezioni di stagione in stagione, al punto che possiamo ben dire che Marco Rambaldi ne ha fatto la sua signature. E come non innamorarsi perdutamente di questo gilet in crochet?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marco Rambaldi primavera-estate 2024.

L’abito a fascia di Alberta Ferretti

In passerella da Alberta Ferretti, va in scena l’eleganza italiana all’insegna dei tagli sartoriali impeccabili. Impossibile non lasciarsi affascinare da questo vestito a fascia declinato nella nuance rosa fragola: punto vita basso, tasche cargo e pinces.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alberta Ferretti primavera-estate 2024.

Lo slip dress di paillettes di N°21

L’effetto nude? È portato alla massima espressione in passerella da N°21 di Alessandro dell’Acqua, dove le paillettes dalla finitura matte si fanno complici di questo slip dress dalle spalline sottolissime e l’aspetto liquido. Un abito sottoveste in chiave glamour: essenziale in questa wish list.

Foto Launchmetrics/Spotlight. N°21 primavera-estate 2024.

Il completo animalier di Roberto Cavalli

Come indossare l’animalier, fantasia iconica nell’universo di Roberto Cavalli? Per la stagione della moda primavera-estate 2024, il direttore creativo Fausto Puglisi propone le stampe tono su tono: il pattern felino c’è, ma si fonde armonicamente con il colore che fa da sfondo. Dalla collezione abbiamo selezionato questo completo fluttuante, composto da camicia a maniche lunghe e pantaloni.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Roberto Cavalli primavera-estate 2024.

Lo chemisier stampato di Etro

Cosa desiderare delle collezioni Etro? Le stampe. Tutte le stampe, compreso l’iconico motivo paisley della maison. A folgorarci qui è questa fantasie floreale, caratterizzante in questo chemisier lungo che il direttore creativo Marco De Vincenzo invita a indossare aperto, sbottonato, e con shorts a vista.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Etro primavera-estate 2024.