A ognuna, la sua: le borse racchiudono un mondo, e la scelta dell'accessorio perfetto non è mai da prendere alla leggera. Ecco 5 tendenze che arrivano dalle sfilate autunno-inverno 2023/2024: qual è la tua preferita?

Piccole, grandi, semplici o particolarmente dettagliate e sceniche: “dimmi che borsa indossi e ti dirò chi sei” è una grande verità. Perché le borse sono molto più di oggetti pratici e funzionali, le borse raccontano chi siamo, svelano la nostra identità. In questa guida ti elenchiamo 5 tendenze che arrivano dalle sfilate della prossima stagione: prendi ispirazione, a te la scelta su come sarà la tua prossima alleata di stile.

Silhouette oversize e bombate

Parola chiave: volume! Se ami le borse grandi e sceniche, questo è il tuo momento. La moda autunno-inverno 2023/2024 si pronuncia con un sonoro sì sulle borse formato maxi. Sono grandi e bombate, il loro design non passa inosservato e fanno la loro straordinaria figura. Le abbiamo avvistate in passerella da Loewe, dove sono morbide e impreziosite da catene metalliche di colore oro su cui si contraddistingue il logo iconico della maison spagnola. Victoria Beckham invece cambia le regole del gioco all’insegna di un effetto WOW tipicamente cosmopolita e sofisticato: la borsa è sì maxi, ma si porta a mano e non a spalla (cosa che, volendo, noi per praticità faremo comunque).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Loewe autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Victoria Beckham autunno-inverno 2023/2024.

Le borse scultoree e dettagliate

Piccoli tesori da custodire, non c’è ombra di dubbio: le borse scultoree delle sfilate autunno-inverno 2023/2024 sono scrigni di bellezza. Come le riconosci? Per il loro design fuori dai canoni tradizionali: in passerella da Chanel, ad esempio, abbiamo visto il fiore preferito di Mademoiselle Gabrielle – la camelia – diventare un accessorio del desiderio, da portare a mano, a spalla o a tracolla. Se non è il design a essere scultoreo, lo saranno i dettagli: vedi ad esempio l’ispirazione che arriva da Schiaparelli, dove il direttore creativo Daniel Roseberry trasforma il bauletto in un volto. Occhi, naso, bocca: tutto è surrealista, come nella visione creativa della fondatrice Elsa.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Schiaparelli autunno-inverno 2023/2024.

A bauletto

Pratico, comodo, da portare a mano o a braccio: la borsa urban per eccellenza, perfetta in città oppure ovunque tu voglia. Il bauletto è l’accessorio di tendenza secondo le sfilate autunno-inverno 2023/2024, ecco perché ti consigliamo di tenerlo nel tuo radar. Sicuramente, ad estate finita, avrai voglia di tornare in città indossandone uno con i tuoi look migliori. I formati variano, ma il concetto resta sempre lo stesso: squadrato in passerella da Miu Miu, cilindrico secondo Max Mara.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Max Mara autunno-inverno 2023/2024.

Le borse a secchiello

Ci hanno fatto compagnia durante la stagione calda e continueranno a farcene anche durante quella fredda: le borse a secchiello continuano a essere una tendenza accessori indiscussa. La moda del prossimo autunno approva, eccole in fatti in passerella da Giorgio Armani dove il colore bianco fa da protagonista e i formati mini ci chiamano a portare con noi soltanto lo stretto necessario. Volumi più grandi e dettagli a contrasto invece sulla borsa a secchiello (in pelle vegana) concepita dalla designer inglese Stella McCartney.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giorgio Armani autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Stella McCartney autunno-inverno 2023/2024.

Le baguette, da portare a spalla e non solo

Di baguette ce ne è una, tutte le altre son nessuna? Certo, quando diciamo “baguette” intendiamo proprio la celebre Baguette di Fendi intorno al quale ruota l’immaginario unico e incomparabile della serie Tv Sex and The City (e il merito va anche a Sarah Jessica Parker, aka Carrie Bradshaw). Ad ogni modo, mentre l’iconica borsa continua a rivestire un ruolo privilegiato anche nella sfilata Fendi autunno-inverno 2023/2024 (favorendo le appassionate di logomania!), anche in passerella da Gucci sono tornati i formati stretti e lunghi, da portare a mano o a spalla.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi autunno-inverno 2023/2024.