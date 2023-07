Un diamante è per sempre: e infatti non passa mai di moda

C hic, di raffinata bellezza, lussuosi ed eleganti: i diamanti continuano a essere amatissimi dalle donne di tutte le età. Al collo, ai lobi, sui polsi o sulle dita, ma non solo: puoi indossarne un'infinità di versioni e qualsiasi sia la tua scelta il risultato sarà sensazionale

“I diamanti sono i migliori amici della donne”, cantava Lorelei Lee – alias Marilyn Monroe – nel film “Gli uomini preferiscono le bionde”. L’eterno amore per i diamanti non ha età. Se vuoi polsi d’oro o mani da fata, un diamante è proprio quello che ti ci vuole: braccialetti, girocollo, collane, orologi e orecchini, l’alta gioielleria non smette di piacere ed è una moda che non intende passare in secondo piano.

Diamante, un amore che non passa di moda

Lo sfarzo luccicante si unisce a un gusto raffinato ed elegante, perfetto per chi vuole lasciare un segno. Affascinanti e sublimi, i diamanti inondano di luce le vetrine delle gioiellerie più rinomate e, ammettilo, non vedi l’ora di sfoggiarli in pendant con il tuo outfit più chic. Scorgerli nelle boutique di alta gioielleria è un piacere che non ha eguali, ma se hai l’occasione di indossarli sarai ancora più felice…

Incastonati nei tuoi gioielli preferiti grazie alle sapienti mani di abili artigiani, dai diamanti sbocciano collane preziose, pendenti ricercatissimi, anelli dal fascino travolgente e molto altro ancora. I carati regalano siderali luminescenze e al resto ci pensa la creatività di maestri d’arte che sono un vero patrimonio vivente. I diamanti sono la quintessenza del lusso. Puoi optare per un punto luce in vista di una cena a lume di candela o sfoggiare il tuo prezioso più scintillante per quella cerimonia che aspettavi da una vita.

I dettagli del tuo anello preferito sono indiamantati con cura, gemme preziose contornano i tuoi orecchini del cuore, i carati impreziosiscono la collana di cui non riesci a fare a meno, ma ti sei mai chiesta come avviene il processo di lavorazione? Oggi il gusto classico e senza tempo si unisce all’avanguardia tecnologica del momento, quindi è vero che le mani devono saper fare ma servono anche nuove soluzioni tecniche. Nell’orologeria, per esempio, si sperimenta ogni possibilità, si usano i software migliori e se serve persino la stampante 3D. Incastonare diamanti richiede tempo e minuzia. Un gioco d’incastri in cui nulla può essere lasciato al caso.

La tecnologia può offrire un importante contributo, ma da sola non sarà mai sufficiente. Tutto nasce dalle mani, da dita che sanno destreggiarsi con disinvoltura, quasi fossero dei trapezisti professionisti. Solo la manualità garantisce perfezione, rendendo ogni gioiello unico e personale. È l’essenza della vera eccellenza. Come ogni risorsa del nostro Pianeta, si teme che anche i diamanti siano destinati a scomparire, ma noi confidiamo che – ancora una volta – un diamante sia per sempre…

Anche star e reali li amano

Anelli, collier e orecchini sono impreziositi dai diamanti, generalmente bianchi, la versione più classica e raffinata. Qualsiasi sia il tuo modello preferito, la parola d’ordine è solo una: brillare. Il più delle volte i diamanti sono accompagnati da zaffirini, smeraldi, rubini e altri tesori, che la natura affida alle mani geniali di orafi e maestri di alta orologeria. Puoi scegliere i modelli più essenziali, le verette aperte, ma anche anelli in oro giallo o bianco che ti avvolgono tutto il dito, dove non possono mancare diamanti di tagli diversi. C’è il bracciale modello tennis, che è un grande classico amatissimo (e desideratissimo). Puoi sfoggiare orecchini in oro bianco, rosa o giallo con diamanti taglio brillante o rotondo e se stai aspettando la proposta dei sogni, che ne dici di un anello in oro bianco, con diamante centrale taglio navette? Il suo gusto retrò si unisce a uno stile sofisticatissimo.

Che le celebrities di tutto il mondo non potessero farne a meno è inevitabile. Per non parlare dei reali… Se la collezione di diamanti custodita da Gina Lollobrigida ha fatto molto dibattere, in particolare all’indomani della sua scomparsa, dal Regno Unito non passano di certo inosservati i gioielli sfoggiati con garbo ed eleganza dalla futura regina, Kate Middleton.

Indimenticabile l’anello ereditato da Lady Diana, ma non solo. D’altronde si sa che il patrimonio custodito a corte ha un valore inestimabile e non riguarda di certo solo la principessa del Galles.

L’anello dei record

Puri, rari e incantevoli, letteralmente una favola: a rendere un diamante ancora più ambito è proprio la sua rarità. I diamanti sono unici, con caratura, dimensioni e tagli differenti. Hanno la singolare caratteristica di rifrangere la luce in tantissimi riflessi cristallini, impreziosendo il tuo look e facendo splendere tutto ciò che indossi. Ogni anno le più importanti maison di gioielleria presentano le loro collezioni, ma conosci l’anello dei record? È stato realizzato con oltre 24mila diamanti e il suo valore supererebbe i 95mila dollari.

Si chiama “The Touch of Ami”, che in sanscrito significa “immortalità”. Non a caso, la forma si ispira al fungo rosa, che rappresenta la longevità. Vanta ben 24.679 diamanti e per questo si è aggiudicato un posto nel Guinness dei primati come l’anello con più diamanti incastonati. Ha superato così il record del 2020, quando i diamanti erano 12.638. Il gioiello arriva dalla città di Malappuram, in India, ed è stato realizzato dall’azienda SWA Diamonds. Inevitabilmente, la sua lavorazione ha richiesto un lavoro lungo e minuzioso. Solo per la progettazione al computer sono serviti 3 mesi. Ottenuto l’effetto desiderato, è stato versato oro liquido in uno stampo di plastica. In questo modo, sono stati creati 41 petali del fungo e, infine, sono stati decorati a mano, inserendo quell’infinità di diamanti. In totale, l’anello pesa 340 grammi e il suo valore, secondo SWA Diamonds, si attesta intorno a 95.243 dollari, poco più di 94mila euro.

IPA 1 di 3

Non solo moda: sai come custodire un diamante?

Un diamante è per la vita, giusto? Quindi, prima di sceglierlo, tieni sempre a mente la regola delle 4 C: carat, color, clarity e cut, cioè peso, colore, limpidezza e taglio. I diamanti più preziosi sono incolore e di grandi dimensioni oppure quelli colorati. La colorazione gialla, rosa, blu o rossa rende la gemma ancora più rara, quindi più pregiata. Prima dell’acquisto rivolgiti al tuo gioielliere di fiducia: il classico taglio a brillante sta bene a tutte, ma la scelta resta molto soggettiva. I diamanti di migliore qualità vengono estratti di norma in Sudafrica, Botswana, Canada e Russia.

Per pulirli limitati ad acqua e sapone e ricordati di riporli nella propria custodia quando non li indossi. Evita di mischiare un diamante insieme ad altri gioielli, magari buttato alla rinfusa nel tuo portagioie. Nonostante si tratti di una gemma molto dura, rischia di rovinare altre gemme o graffiare quelle meno dure. Se hai sentito dire che il profumo va necessariamente spruzzato prima di sfoggiare il tuo diamante preferito, sappi che non è così. Ebbene sì, perché a differenza di coralli, perle e altre pietre, il diamante non rischia di rovinarsi a causa del profumo, in quanto è inattaccabile dagli acidi. Piuttosto, evita di coprire la sua superficie con qualcosa che gli impedisca di brillare come dovrebbe. Quindi, giù le mani: attenta a non appoggiarci sopra le dita, che lascerebbero sul diamante quell’orribile patina opaca.