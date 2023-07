D agli spalti di Wimbledon, ecco i look delle star che più ci hanno fatto sognare. La regina di stile in assoluto? Kate Middleton, of course

Bentornato, Wimbledon. Anche quest’anno si gioca a Londra il torneo di tennis più frequentato dallo stardom britannico e non solo. La disputa sui campi dell’All England Lawn Tennis e Croquet Club è iniziata il 3 luglio e proseguirà fino al 16: il fashion radar di chi è sempre a caccia delle ultime tendenze moda non può che puntare dritto anche sugli spalti, dove i look delle ospiti più attese e chiacchierate diventano inevitabilmente focus di attenzione. Chi c’era quest’anno? Immancabile come da appuntamento, Kate Middleton in rappresentanza della royal family inglese. E poi naturalmente uno stuolo di celebrità dell’alta società britannica – come Lady Amelia Windsor, nipote della regina Elisabetta – e del mondo del cinema. Scopriamo subito i migliori look di Wimbledon 2023.

Kate Middleton, regina di stile a Wimbledon

È lei l’ospite più attesa di ogni edizione di Wimbledon, il suo stile royal sempre così impeccabile non conosce né eguali né rivali: Kate Middleton ha rubato la scena con il suo blazer firmato Balmain. Una giacca doppiopetto declinata in una mobida tonalità del verde menta, con collo a revers e bottoni bianchi. Bianca anche la gonna a pieghe, una scelta che si traduce in uno styling romantico e a prova di protocollo. Infine, le décolletées bianche, che denotano la passione della duchessa di Sussex per l’artigianalità Made in Italy: le firma il brand italiano Gianvito Rossi. Non sono passati inosservati gli orecchini pendenti con le perle, una meravigliosa creazione firmata Shyla London.

Foto Getty

I migliori look delle star a Wimbledon 2023

Se le mise delle star sono la tua fonte di ispirazione, l’edizione 2023 di Wimbledon non ti deluderà. Ecco i migliori look paparazzati a Londra.

Lady Amelia Windsor

Un nome fiore all’occhiello nell’élite britannica: la nipote della regina Elisabetta, Lady Amelia Windsor, ha indossato un abito bianco con stampa a tema farfalle. Deliziose le spalline, su cui trionfano due fiocchi dai volumi maxi. Come chiudere il look? Occhiali da sole e via, il perfetto accento di stile.

Foto Getty

Jessica Alba

L’attrice americana 42enne ha scelto un completo di lino, la perfetta variante estiva al classico tailleur. Il gilet doppiopetto è l’alternativa ideale al blazer, e questo look di Jessica Alba ne è la prova.

Foto Getty

Elle Fanning

Il trench color cammello è un capo emblematico del guardaroba anglosassone, non si sa mai che una pioggerella sia dietro l’angolo. Ecco l’attrice Elle Fanning darne sfoggio a Wimbledon, con camicia bianca e occhiali da sole.

Foto Getty

Charithra Chandran

La ricordate? L’attrice inglese Charithra Chandran ha interpretato il ruolo di Edwina Sharma nella seconda stagione della serie Tv Bridgerton, su Netflix. Eccola in un look Ralph Lauren all’evento della casa di moda insieme a British Vogue durante Wimbledon 2023.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Naomi Ackie

Abito bianco per l’attrice inglese Naomi Ackie, che a Wimbledon 2023 ha sfoggiato il più candido dei colori prediligendo un look Ralph Lauren che vorremmo copiare subito.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Lila Moss

Il cognome è una garanzia di stile assicurato: Lila Moss è la figlia della top model Kate Moss, e in questo look ci svela come indossare lo slip dress di seta in modo sofisticato e casual chic.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Phoebe Dynevor

L’attrice 28enne di Trafford, Inghilterra, ci invita a sperimentare la tendenza righe à la marinière: mai diktat fu più puntuale per la stagione estiva. Il completo gonna e crop top di Phoebe Dynevor ci ha già conquistate.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Nicola Coughlan

L’attrice irlandese è Lady Whistledown nella serie Tv Netflix Bridgerton. Sembra che nella terza stagione sarà lei la protagonista intorno a cui ruoterà l’intera trama: in attesa di vederla in meravigliosi abiti dell’età della Reggenza, qui ci dimostra come indossare il vestito bianco in pizzo sangallo.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Emma Corrin

Il suo stile genderfluid ci affascina, ha un certo je ne sais quoi di sofisticato e intellettuale. Emma Corrin, che abbiamo letteralmente amato nella quarta stagione della serie Tv The Crown nel ruolo (per niente facile) di Lady Diana, ha presenziato all’evento di Ralph Lauren e British Vogue indossando il più meraviglioso dei completi maschili. Giacca, bermuda, camicia e cravatta. Impeccabile.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Alexa Chung

It-girl inglese e socialite, Alexa Chung è un altro dei nomi sempre presenti a Wimbledon: per lei, camicia beige e pantaloni in denim. Con l’immancabile pullover a trecce di Ralph Lauren.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Yasmin Finney

A soli 19 anni, Yasmin Finney è già un nome affermato nel mondo del cinema. E anche un’icona di stile: il suo look a Wimbledon 2023 rispecchia perfettamente l’estetica #tenniscore del momento.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Malala Yousafzai

Un look total white nel pieno rispetto della sua cultura: a Wimbledon 2023 c’era anche l’attivista pakistana Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace 2014.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Sienna Miller

Come idnossare il completo a righe? Ci pensa l’attrice Sienna Miller a rispondere, con un look in lino perfetto per affrontare la calura estiva. Occhi puntati anche sulla borsa intrecciata: è divina.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Jourdan Dunn

Si racconta che il suo volto fu scoperto da un agente mentre faceva shopping in un grande magazzino a Londra: dal 2006 a oggi, la modella inglese Jourdan Dunn ne ha fatta di strada. Eccola a Wimbledon in un look monocromatico all’insegna del giallo vaniglia.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Katie Boulter

Ancora #tenniscore: l’estetica di tendenza che domina sugli spalti e in campo a Wimbledon è qui interpretata dalla tennista Katie Boulter.

Foto courtesy Darren Garrish for Polo Ralph Lauren and British Vogue

Cara Delevingne

Nome caro alla fashion industry inglese, la modella Cara Delevingne ha presenziato a Wimbledon 2023 indossando un look Ralph Lauren dallo spirito urban.