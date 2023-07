B entornati, amati saldi! Non esiste momento migliore dell'anno per accaparrarsi un must-have a prova di budget. Vuoi rendere il guardaroba ancora più furbo? Concentra il tuo fashion radar su ciò che indosserai anche dopo l'estate, fino a ottobre inoltrato!

La voglia di fare shopping impazza con i saldi estivi, ma – restiamo calme – come ottimizzare la spesa (e lo spazio nel guardaroba)? Occorre avere un piano chiaro e una strategia mirata. Ecco perché abbiamo pensato a questa guida: qui troverai tutta l’ispirazione necessaria per muoverti con disinvoltura e self-confidence tra i must-have del momento che potrai sfruttare anche dopo la stagione calda. È il modo più furbo di fare shopping (a buon rendere anche per le nostre tasche!).

1. I mocassini

Perché acquistare i mocassini ai saldi estivi? Perché sono una tendenza scarpe senza tempo. Un modello passepartout che saprà riconquistare il tuo cuore di stagione in stagione. Potrai indossarli durante l’estate, sotto gli abiti o i bermuda, ma anche al rientro in città, insieme al tuo look da ufficio. Via libera per tutto l’autunno finché il freddo non ti inviterà a metterli da parte.

Mocassini in pelle con morsetto, Antica Cuoieria ( € 170 €102)

2. Il blazer

Di sera, in riva al mare, potresti sentire freddo. Ma anche in montagna, quando cenerai all’aria aperta. Ecco perché un blazer in misto lino può essere l’investimento giusto da fare ai saldi. Anche questo must-have ti tornerà utile in autunno: il transition style non chiede altro che giacche morbide e cool da sfoggiare sopra abiti e jeans.

Giacca in misto lino, Camomilla ( € 189,00 €132,30)

3. Lo chemisier

Parliamoci con onestà: chi vorrebbe mai metter via lo chemisier a fiori? Domanda retorica, perché lo scamiciato con fantasia floreale macina successi in primavera, in estate e in autunno (e, sì, anche in inverno con i collant!). Questa proposta è in 100% cotone e si acquista scontata ai saldi: adorerai lo styling con sandali, friulane e ballerine.

Chemisier stampato in 100% cotone, United Colors of Benetton ( €119,00 €59,50)

4. La gonna in denim

Non c’è nulla di più soddisfacente di un acquisto furbo, e la gonna di jeans senz’altro ne è uno. Ai saldi estivi, punta sulla tua prossima alleata di stile: nelle versioni midi e lunga, la gonna in denim è un affare imperativo. Perché la sfoggi ora con i tuoi sandali chunky preferiti, ma anche in autunno con calzini e mocassini. Fidati.

Gonna denim longuette, Vicolo ( €126,50 €88,55)

5. La camicia

Dici “camicia” e le lancette dell’orologio si fermano. È il capo più classico ed emblematico nel guardaroba femminile, e non importa quante tu ne abbia già: ci sarà sempre la fantasia che solleticherà nuovamente la tua voglia di fare shopping. Sceglila di cotone e ricorda di puntare su stampe e colori che sai non ti stancheranno mai. È il modo più furbo per portarsi a casa un acquisto longevo.

Camicia in cotone con pinces, Nara Milano ( €118,00 €82,60)

6. La T-shirt

Proprio lei, la T-shirt à la marinière. Ai saldi estate 2023 puoi senz’altro puntare anche sulla classica maglia bianca ma, se non hai ancora quella a righine azzurre, il momento è arrivato. Sceglila in cotone e dalla silhouette morbida. Quanto allo styling, ora goditela con morbidi pantaloni di lino. A settembre, vedrai, ci ringrazierai mentre la sfoggi (ancora) con jeans e gonne midi.

T-shirt in cotone à la marinière, Uniqlo ( €19,90 €9,90)

7. Le sneakers bianche

Settembre risuona sempre in noi come l’inizio di un nuovo anno. E cosa c’è di più bello del tornare in ufficio con un paio di sneakers bianco candido e immacolato che hai avuto la fortuna di acquistare in sconto? Sotto i jeans cropped e sotto il tailleur staranno benissimo. Ora sfruttale con gli shorts!

Sneakers bianche, Geox ( €129,90 €90,93)

8. I pantaloni cargo

Negli ultimi mesi sono state proprio le it-girls a dimostrarci quanto cool siano i pantaloni cargo. Hai già rimediato? In caso contrario, ecco un modello in twill di puro cotone. È a prova di budget e fa l’occhiolino a crop top, T-shirt e camicie!

Pantaloni cargo in twill di puro cotone, Woolrich ( €240 €119)

9. La gonna midi a fiori

È romantica e femminile, sta bene con le sneakers in chiave sporty e con i sandali con il tacco per i look più chic. La gonna midi a fiori non crea disappunto, specialmente se adocchiata e acquistata (in sconto) ai saldi prima che sia sold out.

Gonna midi a fiori, & Other Stories ( €59 €45)

10. Lo slip dress di raso

Con il caldo avrai voglia di indossarlo così, anche senza reggiseno per abbracciare la tendenza #braless. Quando l’estate volgerà al termine e il transition style settembrino si farà avanti, ripesca lo slip dress dal guardaroba e provalo sopra la T-shirt bianca aderente. O con un blazer a contrasto cromatico al di sopra. Ringrazierai i saldi estivi per questo affare!