Città perfette per Capodanno: la scelta di Lonely Planet

A ncora nessuna idea su dove trascorrere Capodanno? Ecco le città consigliate da Lonely Planet

Lonely Planet ha pubblicato una classifica delle città europee perfette per trascorrere Capodanno in allegria. Se non hai ancora deciso dove andare, ecco le proposte della nota casa editrice di guide turistiche, per iniziare il 2024 con il piede giusto.

8. Festeggiare l’ultimo a Londra

Iniziamo dalla fine, con l’ottava posizione occupata da Londra. Fra pub, discoteche e locali cool, la capitale del Regno Unito è un evergreen per per un ultimo dell’anno fra divertimento e tradizione. Suggestivo lo spettacolo di fuochi d’artificio sul Tamigi, se Londra sarà la tua scelta concediti un giro sulla ruota panoramica del London Eye.

7. Capodanno festaiolo a Madrid

Al settimo posto troviamo Madrid, che in occasione di Capodanno offre una vasta scelta di eventi, concerti e feste. Imperdibile il dito dei dodici chicci d’uva da mangiare al suono delle campane della Puerta del Sol, per augurare fortuna e prosperità nell’nuovo anno.

6. Le atmosfere magiche di Stoccolma

Al sesto posto c’è Stoccolma. Il fascino nordico e l’atmosfera magica della capitale svedese sono ingredienti perfetti per un Capodanno indimenticabile. Fra musei e mercatini di Natale, la città è godibilissima anche nella stagione più fredda. Uno spettacolo pirotecnico si tiene davanti al Castello Reale, con suggestivi riflessi sull’acqua.

5. Capodanno effervescente a Dublino

Al quinto posto nella hit della Lonely Planet si posiziona Dublino. Città giovane e dinamica, ma anche ricca di storia e cultura, la capitale irlandese è tradizionalmente accogliente e ospitale. Da segnalare l’esibizione del Dublin Circus Project in Grafton Street per un Capodanno tra angeli e demoni, fuoco e acrobazie.

4. Tradizione e fascino a Edimburgo

Al quarto posto si piazza Edimburgo. Le musiche e le danze scozzesi, i costumi tipici di un popolo orgoglioso delle proprie tradizioni rendono il clima di festa ancora più suggestivo. Da non perdere la fiaccolata che attraversa il centro storico della città, accompagnata da flauti e tamburi, fino a raggiungere il castello dove si tiene il grande spettacolo di fuochi d’artificio.

3. L’intramontabile fascino di Parigi

Al terzo posto troviamo Parigi, la città dell’amore per eccellenza che a Capodanno diventa ancora più romantica. Fra la Tour Eiffel che si illumina di mille colori, ristoranti di charme e i suoi mille musei Parigi non delude mai. Per iniziare bene il 2024 basta una passeggiata nel Quartiere Latino o una crociera sulla Senna.

2. A Capodanno Lisbona si veste a festa

Al secondo posto Lisbona, una città sempre più trendy, che nei suoi quartieri pittoreschi ospita locali alla moda e ristoranti tradizionali decorati con azulejos. A Capodanno spettacoli pirotecnici si svolgono in vari punti della città, come la Torre de Belem. Nelle discoteche del Barrio Alto si balla fino all’alba.

1. Saluta il nuovo anno a Berlino

Andare a Berlino a Capodanno è un’esperienza unica. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si può visitare il famoso mercatino di Natale di Gendarmenmarkt, scoprire i musei che rendono unica la capitale tedesca, respirare la sua atmosfera multiculturale, e a mezzanotte ammirare i fuochi d’artificio che illuminano la Porta di Brandeburgo.