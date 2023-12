Cocaina legale in Svizzera: il primo esperimento al mondo

B erna potrebbe avviare il primo progetto mondiale di legalizzazione della cocaina. Preoccupanti i dati di diffusione di questo stupefacente nelle città elvetiche

La Svizzera sta considerando la strada della legalizzazione della cocaina. La prima sperimentazione mondiale in tal senso è stata presa in esame dalla città di Berna. La Svizzera ha rivisto la sua posizione sulla cocaina dopo che diversi esperti hanno criticato il divieto totale ritenendolo inefficace. Il Paese è attualmente alle prime fasi di sperimentazione della vendita legale di cannabis.

Livelli preoccupanti di diffusione della cocaina

La Svizzera ha uno dei livelli di consumo di cocaina più alti in Europa. Il massiccio afflusso di questo tipo di droga nel Paese, a prezzi particolarmente bassi, sta spingendo i politici a prefigurare misure drastiche per arginare il fenomeno. Per quanto riguarda la cocaina, anche il numero di persone ammesse presso case di cura specializzate in dipendenze è cresciuto, del 90% dal 2013 al 2021.

Il consumo nelle città elvetiche

Preoccupanti i livelli di droghe misurati nelle acque reflue. Se nel 2012 in media, nelle acque delle sei maggiori città svizzere (Berna, Basilea, Ginevra, San Gallo, Zurigo) si riscontravano 0.33 grammi ogni 1’000 abitanti, il dato nel 2021 è praticamente raddoppiato, con 0.71 grammi. Zurigo, Basilea e Ginevra figurano tutte tra le prime 10 città per consumo di cocaina in Europa.

Cocaina sempre più a buon mercato

In Svizzera i prezzi della cocaina si sono dimezzati negli ultimi cinque anni, secondo l’organizzazione non governativa Dipendenza Svizzera. “In questo momento in Svizzera abbiamo molta cocaina, ai prezzi più bassi e alla qualità più alta che abbiamo mai visto”, afferma Frank Zobel, vicedirettore di Dipendenze Svizzera.

La sperimentazione pensata a Berna

Il Parlamento di Berna ha deciso di sperimentare la vendita legale di cocaina per uso ricreativo. Se il test dovesse partire, sarebbe il primo a livello mondiale. Il provvedimento potrebbe essere bloccato perché richiede una modifica della legislazione nazionale.

Una proposta di Sinistra Alternativa

L’idea, accolta dal legislativo cittadino, è stata avanzata dalla Sinistra alternativa, convinta che con l’approccio attuale si sia solo alimentato il mercato nero. “La guerra alla droga è fallita e dobbiamo cercare nuove idee“, afferma Eva Chen, membro del consiglio comunale di Berna di Sinistra Alternativa. “Il controllo e la legalizzazione possono fare meglio della semplice repressione.”

Un analogo progetto per la cannabis

Berna sta pensando a una distribuzione ufficiale della cocaina, regolata in maniera controllata. Il progetto s’ispira a quello sviluppato per la canapa, avviato negli ultimi mesi in diverse città, come a Basilea, Berna e Zurigo.