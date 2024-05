Il 6 maggio è il “No Diet Day”: cos’è e perché viene celebrato

U na giornata per aumentare la consapevolezza sui rischi delle diete non monitorate da professionisti e combattere l'ansia legata al peso corporeo

Un giorno per mettere al bando le ansie da bilancia e dire basta alle diete estreme. Il 6 maggio si celebra il No Diet Day, la giornata internazionale dedicata all’accettazione del proprio corpo e alla promozione di uno stile di vita sano, lontano dall’ossessione per il peso.

La storia del No Diet Day

L’International No Diet Day nasce nel Regno Unito nel 1992 su iniziativa di Mary Evans Young, fondatrice dell’associazione “Diet Breakers“, che ha lottato in prima persona contro contro l’anoressia e ha voluto sfidare gli stereotipi e i pregiudizi sul peso.

La giornata si pone come come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza sui rischi delle diete non monitorate da professionisti e di combattere l’ansia legata al peso corporeo. Dapprima ricorrenza prettamente britannica, la celebrazione ha preso piede in numerosi paesi e si è evoluta in una campagna basata sui social media, spesso accompagnata dall’hashtag “#NoDietDay”.

La trappola delle diete estreme

In un’epoca in cui le immagini di corpi perfetti sono onnipresenti sui media e sui social network, il No Diet Day invita a una presa di coscienza collettiva sull’importanza di stili di vita sani che non siano basati su restrizioni alimentari eccessive. Diete particolarmente restrittive possono portare infatti a disturbi alimentari e a una relazione malsana con il cibo. A tal proposito, in un articolo apparso su CNN, le esperte nutrizioniste Jennifer Rollin e Natalie Mokari hanno suggerito alcune domande da porsi per valutare se la propria dieta possa essere considerata troppo rigorosa, come la frequenza dei pensieri legati al cibo e la rigidità nel seguire il piano alimentare. Riflessioni che si dimostrano fondamentali per evitare di cadere nella trappola delle diete estreme, che promettono risultati immediati ma possono avere conseguenze negative a lungo termine sulla salute fisica e psicologica.

Promuovere l’educazione alimentare

Il No Diet Day non è solo una giornata di sensibilizzazione, ma anche un’opportunità per promuovere l’educazione alimentare e incoraggiare le persone a sviluppare una relazione più sana e consapevole con il cibo. Attraverso eventi, campagne sui social media e attività di gruppo, si cerca di diffondere il messaggio che ogni corpo è unico e che la bellezza e la salute non sono misurate dalla bilancia. Inoltre, questa giornata è un momento per onorare le vittime dei disturbi alimentari e delle chirurgie per la perdita di peso, ricordando che la salute va oltre l’aspetto fisico.

No Diet Day: un invito a celebrare la diversità dei corpi

Il messaggio veicolato attraverso il No Diet Day rappresenta un importante promemoria in base al quale la salute e il benessere non dovrebbero mai essere sacrificati in nome di ideali estetici irrealistici. È un invito a celebrare la diversità dei corpi e a riconoscere che un approccio bilanciato e non ossessivo verso l’alimentazione è fondamentale per una vita sana e appagante. Con la sua crescente popolarità, la celebrazione di questa giornata continua a ispirare un cambiamento positivo nell’atteggiamento delle persone verso il cibo e il proprio corpo, promuovendo un messaggio di accettazione e rispetto che è più necessario che mai in una società che spesso valuta l’individuo in base al suo aspetto fisico.