Il prossimo G7 in Italia, Meloni: “Negli Usa grande aspettativa”

S arà la Puglia a ospitare il prossimo G7 a guida italiana. Indiscrezioni sono trapelate sulla location del vertice. Intanto Giorgia Meloni ha parlato con Joe Biden dei temi che saranno affrontati durante il summit, che si terrà nella seconda metà di giugno del 2024

Gli Stati Uniti nutrono “grande attenzione e aspettativa” in merito alla presidenza di turno italiana del G7, il prossimo anno. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Washington, dopo il bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. Già nel corso del vertice di Hiroshima, lo scorso maggio, la premier italiana aveva annunciato che il G7 a guida italiana sarà organizzato in Puglia.

Ricostruzione dell’Ucraina e Africa al centro del G7 “italiano”

“La ricostruzione dell’Ucraina e il rapporto con l’Africa saranno al centro della presidenza del G7. All’Africa in passato l’Europa e l’Occidente non hanno dato abbastanza peso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa all’ambasciata italiana a Washington dopo il suo colloquio con Joe Biden alla Casa Bianca. “L’Africa non è un continente povero ma ricco”, ha sottolineato la premier

definendo un “errore fatale” in politica estera “non vedere tutta la scacchiera”.

Obiettivi economici comuni in vista del G7

Già a fine maggio 2023, i leader dei paesi del G7 riunitisi a Hiroshima hanno chiesto un sostegno continuo all’Ucraina contro l’invasione russa e la necessità di risposte più coordinate alla coercizione economica della Cina. Nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine dell’incontro fra la Meloni e Biden, si sottolineano i comuni intenti sul fronte economico in vista del G7: “Gli Stati Uniti e l’Italia – si legge – ribadiscono entrambi il loro impegno a continuare lo slancio del vertice del G7 di Hiroshima relativo al rafforzamento della resilienza economica e della sicurezza economica, compresi gli sforzi nell’ambito della piattaforma di coordinamento del G7 sulla coercizione economica per aumentare la nostra valutazione collettiva, preparazione, deterrenza e risposta alla coercizione economica”.

G7 a Hiroshima

La Puglia scelta per il prossimo G7

Sarà la Puglia a ospitare il prossimo G7 a guida italiana che si terrà nel giugno 2024, sicuramente dopo le elezioni europee che sono in programma dal 6 al 9 giugno. L’annuncio era arrivato da Hiroshima proprio dalla premier Giorgia Meloni che non aveva voluto aggiungere dettagli sulla località che ospiterà il vertice. “La sede precisa ve la dico la prossima volta – aveva dichiarato la premier – c’è tempo, è fra un anno. Ce l’ho, ma preferisco dirvela la prossima volta”. “Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 – aveva spiegato la Meloni – perché storicamente ha svolto la funzione di ponte: anche Papa Francesco l’ha scelta per un evento senza precedenti, terra simbolo di dialogo tra oriente e occidente”.

Non ancora ufficializzata la location

Non è ancora stata ufficializzata la location del vertice anche se a inizio luglio, di ritorno dal Consiglio Europeo di Bruxelles, La presidente del consiglio si è recata direttamente in Puglia probabilmente per visionare le strutture che potranno ospitare i leader mondiali, garantendo la sicurezza delle delegazioni e una buona gestione logistica. Ancora da definire dove i grandi della Terra si riuniranno, se a Bari oppure – come qualcuno a ventilato – in luoghi storici suggestivi come Castel del Monte oppure il castello aragonese di Ortanto. Oppure ancora “Borgo Egnazia”, a Savelletri di Fasano – un lussuoso borgo ristrutturato molto amato da vip come Madonna e i Beckham – che avrebbe ospitato la stessa Meloni durante il suo recente sopralluogo in terra pugliese.