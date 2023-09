Medaglia negata a una giovane ginnasta: contro il razzismo interviene Simone Biles

I n Irlanda una giovane atleta di colore non è stata premiata al termine di una gara di ginnastica. È l'unica bambina del gruppo a essere stata esclusa dalla premiazione. Il video dell'evento è diventato virale solo un anno dopo l'accaduto e solo ora la Federazione irlandese si è scusata

Scoppia la polemica per quanto successo in Irlanda, dove nel marzo 2022 al Gymstart una sola ginnasta – di colore – non è stata premiata: le accuse di razzismo smuovono il mondo della ginnastica e in difesa della giovane atleta è scesa in campo anche Simone Biles.

A un evento di ginnastica in Irlanda, l’unica atleta a non ricevere la medaglia è una bambina di colore. Il video dell’accaduto è diventato virale solo un anno dopo e con oltre un anno di ritardo sono arrivate le scuse della Federazione irlandese. Al termine della gara, le ginnaste sono tutte in fila ma solo a una di loro non viene messa la medaglia al collo. Si tratta di una giovane ginnasta di colore ed è solo una bambina. Le immagini avevano suscitato un certo scalpore già all’epoca dei fatti, ma sui social sono diventate virali solo adesso. Il video che immortala quanto successo è stato condiviso centinaia di volte e le polemiche non sono tardate ad arrivare.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

A parlare dell’accaduto è anche Simone Biles, che vanta una carriera colma di successi ma non priva di difficoltà.

Ha conquistato quattro ori olimpici, un argento e due bronzi, prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nel concorso individuale, ha affrontato un periodo buio e poi è tornata a vincere.

Alla Biles le immagini non sono nuove: pare avesse già visto il video incriminato e ora ha commentato: «Mi ha spezzato il cuore. Non c’è spazio per il razzismo in nessuno sport».

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷

there is no room for racism in any sport or at all !!!!

— Simone Biles (@Simone_Biles) September 23, 2023