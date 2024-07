L’Olimpiade di Parigi inizia senza un atleta importante per l’Italia: non ci sarà il numero 1 del tennis, Jannik Sinner. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista, che sui social ha scritto: «Sono estremamente triste e deluso. Competere ai Giochi Olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento. Tuttavia, dopo aver visto i miei medici martedì e aver aspettato un giorno in più per darmi un po’ più di tempo per vedere se le mie condizioni sarebbero migliorate, le cose purtroppo sono peggiorate».

Come sta Jannik Sinner

A costringere allo stop il campione italiano è una brutta tonsillite. Dopo una settimana di prove a Monaco in preparazione dei Giochi olimpici, Jannik Sinner ha iniziato ad avvertire i primi sintomi lunedì sera. Ha subito consultato il suo team di medici e il consiglio è stato, purtroppo, quello di non partecipare all’Olimpiade. Il campione ha tentennato un po’, ha aspettato di capire se le sue condizioni di salute potessero migliorare. Ma alla fine ha dovuto gettare la spugna.

Una decisione sofferta

«Come ho detto, questo è sconvolgente per me e spero di poter disputare le Olimpiadi in futuro», ha fatto sapere Jannik Sinner, «non vedo l’ora di gareggiare con i miei compagni di squadra e il resto della squadra italiana, ma per ora ci sarà da aspettare. Come consigliato dal mio team medico, ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e recuperare in piena salute. Desidero augurare il meglio a tutto il team Italia per questo importante evento e spero di tornare più forte nel futuro».

Caos sui social per Jannik Sinner

La notizia ha ovviamente scatenato il caos sui social, dove in tanti lo hanno accusato di rinunciare ai Giochi per un banale “mal di gola”. Peccato che non sia così: il suo team medico ha preso una decisione ben ponderata e motivata sia dallo stato di salute del campione e sia dalla necessità di non compromettere i futuri tornei extra-Olimpiadi ai quali dovrà partecipare.

Le reazioni nel mondo del tennis

Confusione anche nel mondo del tennis. A Parigi Jannik Sinner avrebbe dovuto gareggiare in singolare e poi anche in doppio con Lorenzo Musetti. Dopo aver fatto sapere che era costretto a rinunciare all’Olimpiade, il mondo del tennis è precipitato nel caos e si è subito dovuto procedere a trovare un sostituto.

Ecco chi sostituirà Jannik Sinner

A sostituire Jannik Sinner ai Giochi Olimpici di Parigi sarà Andrea Vavassori, che già avrebbe dovuto giocare in doppio con Simone Bolelli e nel misto con Sara Errani. Invece, a giocare in doppio con Musetti, al posto di Sinner ci sarà Luciano Darderi.