Pasticcio bonus mamme, bloccati gli sgravi fiscali: i motivi

L a misura a favore delle lavoratrici con almeno due figli, prevista dalla legge di Bilancio, è slittata. Ecco perché e quando arriverà in busta paga

Nel mese di gennaio salta l’erogazione del bonus per le mamme lavoratrici a tempo indeterminato con almeno due figli. La misura, prevista dalla legge di Bilancio, è slittata. Motivo: manca una circolare dell’Inps. Da Governo fanno sapere che il bonus per questo non andrà perso, ma verrà recuperato in seguito.

Che cosa è il bonus mamme

Il bonus mamme è uno sconto totale, fino a 3mila euro annui, sui contributi previdenziali a carico delle donne con almeno due figli, dipendenti pubbliche o private e aventi un contratto a tempo indeterminato. L’esonero avrebbe dovuto iniziare da gennaio 2024. Tuttavia, non è stato ancora riconosciuto nella prima busta paga.

Lo sconto consiste nella riduzione del 9,19% dei contributi previdenziali a carico della madre. Il beneficio vale per i contratti a tempo indeterminato (anche part-time) nel settore pubblico e privato.

Il bonus non spetta alle madri con un solo figlio (anche disabile), né alle altre categorie di lavoratrici che non versano i contributi Ivs o Fap.

Quanto dura

Il bonus ha una durata variabile a seconda del numero e dell’età dei figli: per le madri con due figli, dura fino ai 10 anni del figlio minore e solo per il 2024; per le madri con tre o più figli, dura fino ai 18 anni del figlio minore e per il triennio 2024-2026.

Perché a gennaio il bonus mamme è saltato

Il bonus non è stato applicato nella busta paga di gennaio 2024 perché l’Inps non ha ancora fornito le indicazioni operative alle aziende. I consulenti del lavoro attendono la circolare dell’Inps, che dovrà essere approvata dal ministero e poi trasmessa ai datori di lavoro.

Non c’è motivo di preoccuparsi: il bonus spetta dal 1° gennaio 2024 e verrà recuperato nella prima busta paga disponibile.

Gli altri bonus

Oltre al bonus, ci sono altre misure a favore della famiglia per il 2024: un mese di congedo parentale retribuito all’80% per i genitori e un altro mese a scelta della madre o del padre entro i 6 anni del figlio, retribuito al 60%. Inoltre, il fondo per gli asili nido è stato aumentato a 240 milioni di euro.