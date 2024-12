Puntuali a gennaio torneranno i saldi invernali, un’opportunità per fare acquisti a prezzi più vantaggiosi rispetto al periodo pre-festivo, a patto di mantenere gli occhi aperti per approfittare di scontistiche effettive da parte dei negozianti. Quest’anno, il periodo dei ribassi comincerà il 4 gennaio in quasi tutte le regioni. Ecco una guida per per orientarsi tra le promozioni e fare acquisti consapevoli.

I saldi invernali 2025 inizieranno il 4 gennaio in quasi tutte le regioni italiane, con l’eccezione di Bolzano, dove inizieranno l’8 gennaio e termineranno il 5 febbraio.

I saldi invernali sono una tradizione consolidata, un periodo di otto settimane durante le quali i consumatori possono acquistare prodotti scontati e i commercianti smaltire gli stock in eccesso accumulati durante il periodo natalizio. La data di inizio del periodo di ribassi, un paio di giorni prima dell’Epifania, consente alle persone di approfittare degli sconti mentre sono ancora in ferie.

Il calendario dettagliato dei saldi invernali 2025

Non tutte le regioni seguiranno lo stesso calendario, essendo i singoli comuni a decidere il periodo dei saldi. E’ quindi importante fare attenzione alle specifiche date di inizio e fine. Per aiutarti a pianificare i tuoi acquisti, ecco il calendario dei saldi invernali 2025 regione per regione:

Abruzzo : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Basilicata : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Provincia di Bolzano : 8 gennaio – 5 febbraio 2025

: 8 gennaio – 5 febbraio 2025 Calabria : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Campania : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Emilia-Romagna : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Friuli Venezia Giulia : 4 gennaio – 15 marzo 2025

: 4 gennaio – 15 marzo 2025 Liguria : 4 gennaio – 17 febbraio 2025

: 4 gennaio – 17 febbraio 2025 Lazio : 4 gennaio – 15 febbraio 2025

: 4 gennaio – 15 febbraio 2025 Lombardia : 4 gennaio – 15 marzo 2025

: 4 gennaio – 15 marzo 2025 Marche : 4 gennaio – 1 marzo 2025

: 4 gennaio – 1 marzo 2025 Molise : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Piemonte : 4 gennaio – 1 marzo 2025

: 4 gennaio – 1 marzo 2025 Puglia : 4 gennaio – 28 febbraio 2025

: 4 gennaio – 28 febbraio 2025 Sardegna : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Sicilia : 4 gennaio – 15 marzo 2025

: 4 gennaio – 15 marzo 2025 Toscana : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Provincia di Trento : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Umbria : 4 gennaio – 4 marzo 2025

: 4 gennaio – 4 marzo 2025 Valle d’Aosta : 4 gennaio – 31 marzo 2025

: 4 gennaio – 31 marzo 2025 Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio 2025

Come riconoscere se gli sconti sono reali

Durante i saldi, è fondamentale che i consumatori possano fare acquisti in totale trasparenza. I commercianti sono obbligati a esporre chiaramente il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto. Questo permette di valutare correttamente l’affare e di evitare acquisti fatti d’impulso. Inoltre, è importante ricordare che non esiste un obbligo di accettare cambi, a meno che il prodotto non sia difettoso. In caso di merce danneggiata o non conforme, i negozianti sono tenuti a offrire una sostituzione o un rimborso.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole

La legge italiana stabilisce sanzioni per chi non rispetta le regole dei saldi. Le violazioni possono comportare multe che variano da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato). Tra le infrazioni più comuni ci sono la vendita di prodotti senza il cartellino del prezzo, la promozione di saldi al di fuori del periodo stabilito, e la pubblicità ingannevole. È quindi essenziale che i commercianti rispettino le normative per evitare multe e garantire la protezione dei consumatori.

Consigli per fare acquisti intelligenti durante i saldi

Il rischio, durante i saldi, è farsi prendere la mano acquistando prodotti anche poco utili per il solo fatto che sono in sconto: per evitare lo shopping compulsivo è importante pianificare in anticipo che cosa si intende comprare, facendo una lista degli articoli che possono effettivamente servire. Un altro consiglio, infine, è annotare, qualche giorno prima dell’inizio dei saldi, i prezzi degli articoli in vendita: questo ti potrà garantire che, una volta iniziati i ribassi, l’articolo che ti interessa sia venduto a un prezzo effettivamente più conveniente.

