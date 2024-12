Chiamalo cliché, chiamala tradizione… ma i vestiti rossi per Natale sono un vero must-have nel guardaroba femminile. Ci riconnettono a quella voglia di calore e comfort, che le tendenze moda inverno 2025 portano alla massima espressione con le proposte shopping di questa stagione. Nulla di straordinariamente innovativo, ovvio: fiocchi, velluto e cristalli enfatizzano i vestiti rossi come da consuetudine. E ci piacciono proprio per questo!

Come abbinare i vestiti rossi?

Parola chiave: tradizione. Lasciati ispirare dagli abbinamenti in chiave total rouge, oppure spezzali con colori basic quali il nero o il bianco. Dallo street style internazionale arriva qualche idea di stile facilissima da replicare, vedi ad esempio il tubino rosso dal taglio midi (con o senza cappa: a te la scelta!) che trova spazio sopra décolletées a punta e con tacco stiletto. I dettagli, come sempre, faranno la differenza. Una maxi gemma taglio smeraldo sulle décolletées (queste in foto sotto sono griffate Gianvito Rossi) oppure gioielli oro per un accento bling-bling che si rispetti.

Dicevamo anche che i vestiti rossi per Natale possono essere indossati con colori basic quali il nero o il bianco. Punta dunque su accessori en pendant: borsa (o clutch, se il tuo styling verte su un look serale molto chic!) e décolletées nere sono un ottimo punto di partenza. Di nuovo, non tralasciare i gioielli. Cristalli di sera, perle di giorno.

Guida shopping: i migliori vestiti rossi per Natale

I vestiti rossi per Natale hanno ognuno una propria personalità (che, a sua volta, è specchio della tua!). La moda inverno 2025 ci offre l’imbarazzo della scelta, spianando la strada a infiniti diktat e infinite possibilità. Scegli il velluto se desideri sfoggiare un abito sofisticato e morbido al tatto, in particolar modo se il tuo look è pensato per un’occasione serale. Sì anche ai vestiti rossi in maglia a coste: sono caldi (oltre che comodi) e idealmente pensati per un pranzo di Natale a casa con la famiglia, occasione che non richiede un’estrema eleganza. Concediti tagli mini o midi se hai voglia di osare con un pizzico brio, e se la location della vigilia di Natale è elegantissima… procedi senza timore sugli abiti rossi con orli tempestati da cristalli.

In velluto e con collo halter, Zara (€49,95)

In maglia a coste, H&M (in sconto a €30)

Abito lungo a camicia con schiena in trasparenza, Pinko (in sconto a €410)

Abito in maglia, Luisa Spagnoli (€390)



In velluto e con drappeggio, Ganni, su MyTheresa (in sconto a €171)

In velluto stretch a effetto crinkle, Pennyblack (in sconto a €119)

Increspato e con spacco, Mango (€200)

Con applicazione di cristalli sul collo, Marella (€139,90)

A maniche lunghe e in jersey, Max Mara, su Luisaviaroma (€450)

In misto seta e asimmetrico, COS (€195)

