Chi dice che i piumini invernali più caldi non siano (davvero) cool… non ha ancora scoperto le proposte di tendenza questa stagione! Imbottiti, colorati, idrorepellenti e ricchi di dettagli da autentico effetto wow: i diktat della moda inverno 2024 ci offrono tutti gli elementi necessari per far sì che i nostri look siano assolutamente impeccabili. Capo di punta ovviamente sarà il piumino, protagonista di questo manuale di stile in cui abbiamo incluso le migliori idee shopping su cui investire adesso.

Come scegliere e abbinare i piumini imbottiti?

Lo styling del piumino è un processo tutt’altro che noioso, anzi! Grazie ai volumi e le forme continuamente diverse, i piumini invernali riescono sempre a stupire. Nello street style della moda inverno 2024 trionfano, ad esempio, i modelli che fanno del color blocking il proprio cavallo di battaglia: il più classico dei colori – il nero, of course! – trova spazio accanto a un’energica tonalità di arancione e il verde militare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Se desideri portare il color blocking un passo oltre, lascia che i piumini invernali più caldi ti guidino anche verso le tonalità più accese e inaspettate. Nello spettro cromatico amato dallo street style, si contraddistingue anche il fucsia in abbinamento con l’arancione. Un piumino che ti consigliamo di rendere protagonista assoluto del look, senza l’aggiunta di ulteriori colori. Lontano da queste indicazioni a prova di cool kid, non mancano poi i classici piumini invernali per tutti i giorni: lasciati ispirare dal nero, dal blu, il marrone, il color crema e altre nuance basic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i piumini invernali più caldi da comprare

Il momento di scegliere il tuo alleato di stile è arrivato. Questa stagione, potrai affrontare il grande freddo con eleganza e comodità, prerogative assolutamente essenziali dei piumini invernali da comprare ora. Abbiamo selezionato per te molteplici idee shopping, a prova di ogni budget e ogni personalità. Sì, rispettare la tua personalità sarà fondamentale nella selezione del piumino ideale per te. E potrai sentirti libera di comunicarla con un dettaglio o con un colore, avendo cura sempre di rispettare le tue esigenze. Infine, ricorda ciò che rende un piumino imbottito versatile: cintura, cappuccio, maxi collo, tessuto idrorepellente sono dettagli da non tralasciare.

Lungo con maxi collo, coulisse in vita, Puntododici (€478)

In tela di nylon antigoccia, Marina Rinaldi (€325)

Doppiopetto imbottito, Pennyblack (€209)

Imbottito e dalla finitura effetto pelle, Guess (in saldo a €143)

Con cerniera e ultra leggero, OVS (€59,95)

Con imbottitura, cintura e inserto in pelliccia sintetica, Fiorella Rubino (€199)

In tessuto idrorepellente, Marc O’Polo (€369,95)

Imbottito e impermeabile, Mango (€89,99)

In nylon dalla finitura lucente, Save the duck (€259)

Imbottito con piuma riciclata, United Colors of Benetton (€219)

In tessuto resistente all’acqua, Zara (€79,95)

Imbottito e con cappuccio, Parfois (€79,99)

Imbottito e con cappuccio, H&M (€49,99)

Con maxi collo con cappuccio, Marella (€369)

Con texture trapuntata a rombi, Elena Mirò (€500)

In tela antigoccia, Max Mara (€545)

In nylon lucido, Woolrich (€950)

