Anche per il 2025 è previsto il lancio della quarta edizione del contest social #MorellatoNextTalent, un’iniziativa che celebra la passione e la creatività dei giovani offrendo loro importanti opportunità. Il brand dei Gioielli Da Vivere conferma il suo impegno per l’empowerment dei ragazzi offrendo a talenti emergenti un’opportunità unica per entrare nel mondo della comunicazione e delle produzioni.

#MorellatoNextTalent quarta edizione: chi può partecipare

Per la quarta edizione, il contest sarà aperto ai giovani tra i 18 e i 30 anni dal 24 marzo al 15 aprile. I profili richiesti sono aspiranti (o emergenti) specializzati in fotografia (sia indossato che still life), styling, hair&makeup. Per la prima volta, il contest si aprirà anche a chi si occupa di set design, mentre tornerà (dopo l’esordio lo scorso anno) il profilo di esperto di content creation.

Come ogni anni, #MorellatoNextTalent è un’occasione per mostrare il proprio talento, condividere la propria visione e mettersi alla prova con un brand iconico come Morellato. I vincitori avranno infatti la possibilità di seguire il processo creativo della campagna Morellato FW25, ideata dai The Morelli Brothers con protagonista Giulia Salemi. Inoltre, i giovani selezionati potranno creare e realizzare autonomamente una produzione pensata per i canali social del brand, vivendo un’esperienza formativa a 360°.

#MorellatoNextTalent quarta edizione: come partecipare

Partecipare è semplicissimo: basta pubblicare sulla propria pagina Instagram una foto o un video che rappresenti al meglio il proprio talento, con un breve testo di presentazione seguito dall’hashtag ufficiale #MorellatoNextTalent4 e dal tag @morellato_official. Il brand, che da sempre crede nei giovani e nel loro potenziale, è entusiasta di offrire questa straordinaria opportunità. Edizione dopo edizione, prova di non essere solo un’occasione per mettersi in gioco, ma un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro, imparare dai migliori professionisti e dare vita a idee creative che faranno parte della campagna comunicativa del brand per la prossima stagione.

I finalisti verranno scelti in base alla qualità e alla proposta dei loro lavori, e il nome dei vincitori sarà annunciato entro fine aprile da Giulia Salemi sulla sua pagina IG e su quella del brand. #MorellatoNextTalent4 non è solo un contest, ma una vera e propria porta aperta verso il futuro: chissà chi sarà a conquistare il brand quest’anno!

