Non c’è nessuna donna nell’elenco degli atleti più pagati del mondo nel 2024. La lista dei Peperoni dello sport – diffusa dal portale specializzato Sportico – vede in vetta per il secondo anno consecutivo il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Fuori dalla top 100 la tennista statunitense Coco Gauff, l’atleta donna che ha guadagnato di più nel corso dell’anno passato. L’unico sportivo italiano a comparire in classifica è Jannik Sinner, che si è piazzato al 43esimo posto.

Cinque calcatori nella top 10 degli atleti più pagati

Il totale delle entrate dei primi 100 sportivi più pagati del mondo ha raggiunto nel 2024 la cifra record di 6,2 miliardi di dollari. Il calcio domina le prime dieci posizioni occupando la metà dei posti.

Cristiano Ronaldo, lo sportivo più pagato del mondo

Nonostante abbia appena superato la soglia dei 40 anni, Cristiano Ronaldo continua a rivelarsi una macchina da soldi. Grazie alla cifra stellare di 260 milioni di dollari guadagnati nel corso del 2024 grazie al contratto con il club saudita Al-Nassr – che milita nella Saudi Pro League – e altri 45 milioni di dollari legati a sponsorizzazioni e iniziative fuori dal campo, il bomber portoghese si è confermato ancora una volta come il Re Mida dello sport mondiale.

Atleti più ricchi: chi c’è alle spalle di Ronaldo

Alle spalle di Ronaldo, la classifica di Sportico vede al secondo posto Stephen Curry, star del basket e cestista in forza ai Golden State Warriors: 153,8 milioni di dollari guadagnati per lui nel 2024, fra 53,8 milioni di stipendio e un centinaio arrivati dagli sponsor. Al terzo posto il pugile britannico Tyson Fury (147 milioni di dollari), che di recente ha annunciato l’addio al ring.

Al quarto posto fra gli atleti più pagati figura il calciatore argentino Lionel Messi (135 milioni di dollari), seguito dal cestista dei Los Angeles Lakers LeBron James (133,2), quindi il calciatore Neymar (133), il pugile Oleksandr Usyk (122), il calciatore Karim Benzema (116), il calciatore Kylian Mbappé (110), il golfista Jon Rahm (105,8).

Sinner unico sportivo italiano nella top 100

Nonostante sia arrivato in vetta alla classifica del tennis mondiale e abbia avuto un 2024 indimenticabile vincendo nello stesso anno Atp Finals, Coppa Davis, Australian Open e Us Open, Jannik Sinner è riuscito ad arrivare soltanto al 43esimo posto fra i 100 atleti più pagati del mondo: unico italiano, fra l’altro, ad entrare in classifica. Per la cronaca, nel corso dell’anno passato l’altoatesino ha guadagnato 52,3 milioni di dollari, divisi tra stipendio (25,3) e sponsor (27).

Nessuna donna fra i cento Paperoni dello sport

Fra i primi cento sportivi più pagati del mondo, per il secondo anno consecutivo, non figura nemmeno una donna. L’atleta più pagata nel 2024 è stata la tennista 20enne Coco Gauff: nel 2024, l’ex campionessa degli US Open ha incassato 30,4 milioni di dollari, una bella cifra ma non sufficiente ad accedere alla top di Sportico: il 100esimo atleta più pagato del mondo è stato infatti il quarterback dei Minnesota Vikings Daniel Jones che lo scorso hanno ha incassato circa 7 milioni di dollari più dell’atleta americana, ossia 37,5 milioni di dollari.