Bellezza non fa rima con felicità: a dare valore scientifico a questo luogo comune, piuttosto intuitivo, ci ha pensato una ricerca norvegese che ha messo in evidenza, aspetto forse più interessante, il motivo per cui essere attraenti potrebbe rappresentare un problema, in particolare per i giovani: chi è di bell’aspetto, secondo uno studio della Norwegian University of Science and Technology (NTNU), avrebbe più probabilità di sviluppare problemi con l’alcol.

La correlazione fra bellezza e consumo di alcol

La tendenza a comportamenti più a rischio fra i giovani, fra cui l’eccessivo consumo di alcol, è stato collegato dagli studiosi a un alto livello di attrattività. Lo evidenzia l’articolo che presenta la ricerca, pubblicato sulla rivista Journal of Economic Behavior & Organization. Lo studio condotto da Colin Peter Green del Dipartimento di Economia presso la NTNU sottolinea inoltre come il maggiore consumo di alcol durante l’adolescenza può portare a un rischio più elevato di problemi di alcolismo più avanti nella vita.

I ricercatori suggeriscono che la consapevolezza di questa tendenza è fondamentale per affrontare e gestire questi comportamenti rischiosi negli adolescenti prima che diventino un problema in età adulta.

Bellezza e comportamenti a rischio: la ricerca su 30.000 giovani

I ricercatori hanno preso in esame i dati relativi a 30.000 giovani statunitensi, chiedendosi quanto l’aspetto fisico influisse su sei diversi tipi di comportamento: consumo di alcol, tendenza ad ubriacarsi, uso di droghe, rapporti sessuali non protetti, fumo e gravidanze indesiderate. Gli studiosi hanno scoperto che più una persona risultava attraente da adolescente – valutata dall’intervistatore su una scala da 1 a 5 – più era probabile che bevesse. Ciò era particolarmente vero per le donne, che hanno mostrato una probabilità significativamente maggiore di aver bevuto alcolici di recente, rispetto alle coetanee meno attraenti.

“I giovani di bell’aspetto tendono a bere più spesso”

“La nostra scoperta principale è che i giovani percepiti come quelli dall’aspetto più gradevole tendono a bere più spesso, cioè per diversi giorni consecutivi”, ha affermato Colin Peter Green. “La ricerca dimostra che i rischi che corrono, e il modo in cui se la cavano più avanti nella vita, sono collegati alla loro sicurezza interiore e al loro rispetto di sé”, ha affermato.

Uso di droghe e rapporti sessuali non protetti

È interessante notare che gli adolescenti più attraenti erano meno propensi a fumare, fare uso di droghe o avere rapporti sessuali non protetti. I ricercatori suggeriscono che questo potrebbe essere dovuto al fatto che questi comportamenti rischiosi sono considerati meno “cool”, il che significa che gli adolescenti più attraenti erano meno inclini a parteciparvi.