Sesso digitale, come evolveranno i sex toys del futuro?

U na ricerca ha svelato come cambieranno i gusti erotici nei prossimi cinquant'anni. Una persona su tre farà sesso con i robot, e c'è chi sceglierà elfi e alieni

Oggetti digitali, avatar, sesso nella realtà virtuale. In un prossimo futuro anche il nostro modo di fare sesso e di eccitarci cambierà. L’infermiera sexy che ha accompagnato per decenni l’immaginario collettivo maschile andrà in soffitta, e con lei il vigile del fuoco super muscoloso. Arrivano nuovi feticci e cambieranno le fantasie sessuali.

È quanto emerge da uno studio realizzato dal marchio di benessere sessuale Lelo, che ha sollevato il velo su un argomento ancora considerato tabù. Alla ricerca ha collaborato il futurologo Tom Cheesewright. Lo scopo era prevedere il futuro dell’amore, del sesso e delle relazioni.

Man mano che la realtà virtuale diventa sempre più diffusa, secondo Cheesewright i nostri feticci si allontaneranno dalle opzioni più tradizionali. Nei prossimi cinquant’anni, sempre più persone inizieranno a fantasticare su elfi e alieni realistici.

Sesso con gli avatar e oggetti digitali

Cheesewright è partito da alcune delle tendenze prevalenti al giorno d’oggi. Poi ha considerato un orizzonte di cinquant’anni e ha immaginato come queste tendenze potrebbe cambiare. Una delle previsioni chiave del futurologo è che si farà sempre più sesso in un ambiente virtuale.

“La continua integrazione della tecnologia nella nostra vita quotidiana ci vedrà trascorrere la maggior parte delle nostre giornate in un ambiente semi-digitale”, ha spiegato il futurologo al Daily Mail, “probabilmente si tratterà di una realtà mista, caratterizzata da oggetti digitali, avatar e intelligenze artificiali proiettate nell’ambiente fisico circostante tramite occhiali o lenti intelligenti. Inevitabilmente, ci sarà un’enorme quantità di contenuti sessuali”.

Sesso con elfi e alieni realistici

La proliferazione della tecnologia VR creerà opportunità interessanti. Secondo Cheesewright, fino a oggi la maggior parte dell’esplorazione della realtà virtuale in un contesto sessuale è stata per la pornografia immersiva. Ma l’integrazione tra fisico e digitale crea nuove possibilità”.

Grazie alla realtà virtuale le persone potranno vivere le loro fantasie, riscrivere l’ambiente circostante per un gioco di ruolo “fantasy definitivo”. “Elfi e alieni realistici sono solo due delle possibilità. Possiamo costruire personaggi attorno a giocattoli, robot e intelligenza artificiale. Ci saranno molte tentazioni”, ha aggiunto il futurologo.

Il fascino dei robot

Sondaggi recenti hanno messo in evidenza che sono in aumento le persone che vorrebbero provare il sesso con un robot umanoide.

Nel Regno Unito lo sogna un britannico su tre. In particolare, quasi la metà degli uomini, il 43,9%, sarebbe pronto per un gioco intimo con i robot, mentre solo il 21% delle donne intervistate ha detto la stessa cosa.