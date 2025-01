«È terribile che i truffatori approfittino del forte legame tra fan e celebrità». Così Brad Pitt ha commentato, attraverso un suo portavoce, la storia di una donna rimasta vittima di una truffa sentimentale con lui come protagonista a sua insaputa. Una vicenda che è diventata virale sui social network e che lo ha colpito profondamente, tanto che l’attore ha deciso di scendere in campo e mettere in guardia le altre potenziali vittime.

Brad Pitt: «Attente ai messaggi sui social»

«Quello che è successo deve diventare un importante promemoria per non rispondere ai messaggi non richiesti, specie se arrivano da attori che non hanno una presenza sui social media», ha fatto sapere Brad Pitt con una dichiarazione al sito E! – News.

In aumento le truffe sentimentali

La vicenda della quale il divo è stato indirettamente protagonista, ha riportato all’attenzione mondiale il fenomeno delle truffe sentimentali, che in Italia fa ogni anno ufficialmente oltre quattrocento vittime, ma sono molte di più, poiché tante persone per la vergogna non denunciano. Questa volta a cadere nella rete è stata una donna francese, che per lungo tempo è stata convinta di avere una relazione online con Brad Pitt. Il truffatore, o i truffatori, le ha portato via oltre 830mila euro.

Vittima di un falso Brad Pitt

La donna, una designer di interni di 53 anni chiamata Anne, ha raccontato in tv di essere stata indotta a credere di avere una storia con Brad Pitt a partire dal febbraio del 2023. All’epoca, lei era sposata con un ricco imprenditore. Ricevette un messaggio da qualcuno che si spacciava per la madre del famoso attore. Iniziò una amicizia virtuale che portò, poco dopo, a un contatto sempre virtuale con quello che lei riteneva fosse il vero Brad Pitt.

Per oltre un anno e mezzo, Anne ha mantenuto una corrispondenza fitta con la persona che si spacciava per il divo. Il truffatore ha utilizzato falsi profili sui social media e account WhatsApp. Le inviava selfie generate con l’intelligenza artificiale, ma che lei pensava fossero veri. Le ha mostrato perfino una copia apparente del passaporto di Brad Pitt.

Se Brad Pitt ha bisogno di aiuto…

Poi, quando ormai Anne era caduta nella rete, ecco che il falso divo le dice che ha bisogno di un aiuto finanziario perché si è ammalato di cancro e non può pagare le cure poiché i suoi conti sono stati congelati nell’ambito della causa di divorzio da Angelina Jolie.

Come prova della veridicità di quanto sostenuto, il truffatore le manda immagini dell’attore in ospedale generatecon l’intelligenza artificiale. A questo punto, Anne trasferisce centinaia di migliaia di euro convinta di aiutare il bell’attore. Peccato che, dopo un po’ di tempo, vede su Internet le foto di Pitt con la sua fidanzata, Inés de Ramon, e capisce di essere vittima di una truffa.

L’importanza del denunciare

Anne ha presentato una denuncia alla polizia. Poi ha deciso di raccontare pubblicamente quello che le era accaduto, per salvare eventuali altre vittime. La storia è diventata virale ed è arrivata fino al vero Brad Pitt. Che adesso mette in guardia tutte le sue fan in giro per il mondo.

