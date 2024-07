Si attira gli strali della nota attrice americana Jennifer Aniston (e non solo) l’intervista rilasciata alla Fox del 2021 del neo numero due repubblicano JD Vance che definì alcune rappresentati dem, tra cui Kamala Harris, “gattare infelici senza figli“.

Le critiche alle frasi di JD Vance

Le parole del vice di Trump, riaffiorate con decine di milioni di click dopo il ritiro del presidente Joe Biden e la conseguente ascesa della sua vice Kamala Harris alla corsa per la Casa Bianca, stanno facendo discutere in queste ore. Critiche su Vance sono piovute da personalità vicine ai dem, a partire dalla ex First Lady ed ex candidata alla presidenza Hillary Clinton, dall’attrice Jennifer Aniston e dal ministro dei trasporti Pete Buttigieg, dichiaratamente omosessuale, che di figli ne ha due (adottati) e che pure era stato incluso dal vice di Trump nel novero delle «gattare senza figli che governano di fatto il Paese attraverso i democratici» e che «sono infelici per la loro vita e le scelte che hanno fatto e per questo vogliono rendere infelici anche noi».

L’ira di Jennifer Aniston

«Non riesco davvero a credere che questo venga da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti – ha scritto Aniston, 55enne ex star di Friends su Instagram -. Tutto quello che posso dire è… Signor Vance, prego che sua figlia abbia la fortuna di avere figli un giorno». «Spero che non avrà bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione perché le stai portando via anche questo», ha concluso Aniston che è sempre stata molto aperta sulla sua lunga, non riuscita, odissea per diventare mamma.

Il sarcasmo di Hillary Clinton

Su X l’ex First Lady Hillary Clinton ha sparato a zero con sarcasmo tagliente: «Che individuo normale che certamente non odia le libertà delle donne». E anche Buttigieg ha chiesto a Vance di smettere di parlare a vanvera di cose che non sa: proprio nei giorni dell’intervista alla Fox, lui e il marito Chasten avevano ricevuto brutte notizie sulla loro pratica per diventare genitori e ne erano rimasti devastati.

La prima moglie del marito della Harris: «Frasi a vanvera»

Vance, che di figli ne ha tre, aveva incluso tra le “gattare infelici” anche la deputata Dem di New York Alexandria Ocasio Cortez e Kerstin Mackin, la prima moglie del marito della Harris, Doug Emhoff, che aveva portato in dote alla nuova consorte due figli ancora adolescenti, Ella e Cole, e di cui la candidata vicepresidente è “stepmother”. Proprio la Mackin si è schierata con forza contro il vice di Trump: «Frasi a vanvera», ha stigmatizzato, ricordando come nei dieci anni in cui è stata sposata con Doug Emhoff, Kamala è stata un’«affezionata, protettiva e sempre presente co-parent» dei due figli della coppia.

C’è chi auspica l’intervento di Taylor Swift

In campo è scesa anche Margaret Henoch, ex alta dirigente della Cia (che non ha figli né gatti) e che afferma: «Se le donne senza figli e con gatti governassero davvero, questo Paese starebbe molto meglio di quanto sarebbe se vincesse Vance e il suo partito». Tra critiche e commenti alle frasi di Vance c’è chi chi profetizza sui social l’intervento di un’altra celebre “gattara senza figli”, Taylor Swift, che ancora non si è pronunciata sulla corsa alla Casa Bianca: «Potrebbe scatenarsi l’Armageddon», ha auspicato una Swiftie.